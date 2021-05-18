https://ria.ru/20210518/razvedka-1732742381.html

Директор СВР Нарышкин рассказал, чего ждет от переписки с главой MI6

Директор СВР Нарышкин рассказал, чего ждет от переписки с главой MI6

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что вступил в переписку с руководителем британской секретной разведслужбы MI6, она уважительная,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:05

2021-05-18T09:05

2021-05-18T09:18

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

британская разведывательная служба mi6

сергей нарышкин

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что вступил в переписку с руководителем британской секретной разведслужбы MI6, она уважительная, вежливая, рассчитывает выйти на личный контакт."Мы вступили в переписку... Она, как это и положено, уважительная, вежливая", - сказал он.На вопрос, активна ли британская разведка в РФ, Нарышкин ответил: спросите у ее руководителя, а когда мы с ним встретимся, и я спрошу.

https://ria.ru/20210518/razvedka-1732744682.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), британская разведывательная служба mi6, сергей нарышкин, в мире