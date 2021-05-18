https://ria.ru/20210518/razvedka-1732742381.html
Директор СВР Нарышкин рассказал, чего ждет от переписки с главой MI6
Директор СВР Нарышкин рассказал, чего ждет от переписки с главой MI6
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что вступил в переписку с руководителем британской секретной разведслужбы MI6, она уважительная,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:05
2021-05-18T09:05
2021-05-18T09:18
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
британская разведывательная служба mi6
сергей нарышкин
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что вступил в переписку с руководителем британской секретной разведслужбы MI6, она уважительная, вежливая, рассчитывает выйти на личный контакт."Мы вступили в переписку... Она, как это и положено, уважительная, вежливая", - сказал он.На вопрос, активна ли британская разведка в РФ, Нарышкин ответил: спросите у ее руководителя, а когда мы с ним встретимся, и я спрошу.
https://ria.ru/20210518/razvedka-1732744682.html
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), британская разведывательная служба mi6, сергей нарышкин, в мире