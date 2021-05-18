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Директор СВР Нарышкин рассказал, чего ждет от переписки с главой MI6
Директор СВР Нарышкин рассказал, чего ждет от переписки с главой MI6
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что вступил в переписку с руководителем британской секретной разведслужбы MI6, она уважительная,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:05
2021-05-18T09:18
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
британская разведывательная служба mi6
сергей нарышкин
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что вступил в переписку с руководителем британской секретной разведслужбы MI6, она уважительная, вежливая, рассчитывает выйти на личный контакт."Мы вступили в переписку... Она, как это и положено, уважительная, вежливая", - сказал он.На вопрос, активна ли британская разведка в РФ, Нарышкин ответил: спросите у ее руководителя, а когда мы с ним встретимся, и я спрошу.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), британская разведывательная служба mi6, сергей нарышкин, в мире

Директор СВР Нарышкин рассказал, чего ждет от переписки с главой MI6

09:05 18.05.2021 (обновлено: 09:18 18.05.2021)
 
© AP Photo / Alastair GrantШтаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AP Photo / Alastair Grant
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что вступил в переписку с руководителем британской секретной разведслужбы MI6, она уважительная, вежливая, рассчитывает выйти на личный контакт.
"Мы вступили в переписку... Она, как это и положено, уважительная, вежливая", - сказал он.
"И я очень рассчитываю, что в результате этой переписки мы выйдем на контакты, в том числе и личные", - добавил Нарышкин в интервью Би-би-си.
На вопрос, активна ли британская разведка в РФ, Нарышкин ответил: спросите у ее руководителя, а когда мы с ним встретимся, и я спрошу.
Здание пресс-бюро СВР России на улице Остоженка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
09:17
Глава СВР Нарышкин рассказал, каким странам необходима сильная разведка
 
РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Британская разведывательная служба MI6Сергей НарышкинВ мире
 
 
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