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"Как плохой детектив". Глава СВР оценил обвинения Запада в адрес России
"Как плохой детектив". Глава СВР оценил обвинения Запада в адрес России
Обвинения в адрес России в том, что она якобы совершала кибератаки и отравления, вмешивалась в выборы, убоги и выглядят, как плохой детектив, заявил директор... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:35
2021-05-18T09:13
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она якобы совершала кибератаки и отравления, вмешивалась в выборы, убоги и выглядят, как плохой детектив, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Все вот эти вот сюжеты, связанные с кибератаками, отравлениями, взломами… Чем еще? Вмешательством в выборы, которые приписываются Российской Федерации, они настолько нелепы, а подчас даже убоги, что даже, знаете, как-то... даже неудобно это комментировать. Они выглядят, как плохой детектив", - сказал Нарышкин."В тех обвинениях, которые были представлены, они, так сказать... очень публичные. Россия непричастна, поэтому я именно и характеризовал эти обвинения и эти сюжеты как нелепые", - сообщил глава СВР в интервью Би-би-си.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире

"Как плохой детектив". Глава СВР оценил обвинения Запада в адрес России

08:35 18.05.2021 (обновлено: 09:13 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она якобы совершала кибератаки и отравления, вмешивалась в выборы, убоги и выглядят, как плохой детектив, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Все вот эти вот сюжеты, связанные с кибератаками, отравлениями, взломами… Чем еще? Вмешательством в выборы, которые приписываются Российской Федерации, они настолько нелепы, а подчас даже убоги, что даже, знаете, как-то... даже неудобно это комментировать. Они выглядят, как плохой детектив", - сказал Нарышкин.
"В тех обвинениях, которые были представлены, они, так сказать... очень публичные. Россия непричастна, поэтому я именно и характеризовал эти обвинения и эти сюжеты как нелепые", - сообщил глава СВР в интервью Би-би-си.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 17:03
МИД назвал цель обвинений США и Британии в адрес России
 
РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинВ мире
 
 
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