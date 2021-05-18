https://ria.ru/20210518/razvedka-1732739578.html
"Как плохой детектив". Глава СВР оценил обвинения Запада в адрес России
"Как плохой детектив". Глава СВР оценил обвинения Запада в адрес России
Обвинения в адрес России в том, что она якобы совершала кибератаки и отравления, вмешивалась в выборы, убоги и выглядят, как плохой детектив, заявил директор... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:35
2021-05-18T08:35
2021-05-18T09:13
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она якобы совершала кибератаки и отравления, вмешивалась в выборы, убоги и выглядят, как плохой детектив, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Все вот эти вот сюжеты, связанные с кибератаками, отравлениями, взломами… Чем еще? Вмешательством в выборы, которые приписываются Российской Федерации, они настолько нелепы, а подчас даже убоги, что даже, знаете, как-то... даже неудобно это комментировать. Они выглядят, как плохой детектив", - сказал Нарышкин."В тех обвинениях, которые были представлены, они, так сказать... очень публичные. Россия непричастна, поэтому я именно и характеризовал эти обвинения и эти сюжеты как нелепые", - сообщил глава СВР в интервью Би-би-си.
https://ria.ru/20210513/mid-1732177357.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da37df8136136f9c73f835d817ae0b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире