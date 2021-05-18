https://ria.ru/20210518/razvedka-1732739578.html

"Как плохой детектив". Глава СВР оценил обвинения Запада в адрес России

"Как плохой детектив". Глава СВР оценил обвинения Запада в адрес России

Обвинения в адрес России в том, что она якобы совершала кибератаки и отравления, вмешивалась в выборы, убоги и выглядят, как плохой детектив, заявил директор... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:35

2021-05-18T08:35

2021-05-18T09:13

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она якобы совершала кибератаки и отравления, вмешивалась в выборы, убоги и выглядят, как плохой детектив, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Все вот эти вот сюжеты, связанные с кибератаками, отравлениями, взломами… Чем еще? Вмешательством в выборы, которые приписываются Российской Федерации, они настолько нелепы, а подчас даже убоги, что даже, знаете, как-то... даже неудобно это комментировать. Они выглядят, как плохой детектив", - сказал Нарышкин."В тех обвинениях, которые были представлены, они, так сказать... очень публичные. Россия непричастна, поэтому я именно и характеризовал эти обвинения и эти сюжеты как нелепые", - сообщил глава СВР в интервью Би-би-си.

https://ria.ru/20210513/mid-1732177357.html

россия

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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире