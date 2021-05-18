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Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что США поддерживают прекращение огня между Израилем и... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T00:35
2021-05-18T00:35
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
палестина
сша
египет
израиль
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что США поддерживают прекращение огня между Израилем и Палестиной, сообщил Белый дом."Лидеры обсудили прогресс в военных операциях Израиля против ХАМАС и других террористических группировок в Газе. Президент выразил поддержку прекращению огня и обсудил общение США с Египтом и другими партнерами ради выполнения этой задачи. Лидеры согласились, что они и их команды будут в тесном контакте", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html
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джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сша, египет, израиль, в мире

Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта

00:35 18.05.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что США поддерживают прекращение огня между Израилем и Палестиной, сообщил Белый дом.
"Президент повторил твердую поддержку права Израиля на самозащиту против неизбирательных ракетных атак. Президент приветствовал усилия по борьбе с насилием между общинами и умиротворению Иерусалима. Он призвал Израиль предпринять все усилия, чтобы обеспечить защиту невинных гражданских лиц", - говорится в сообщении Белого дома.
"Лидеры обсудили прогресс в военных операциях Израиля против ХАМАС и других террористических группировок в Газе. Президент выразил поддержку прекращению огня и обсудил общение США с Египтом и другими партнерами ради выполнения этой задачи. Лидеры согласились, что они и их команды будут в тесном контакте", - говорится в сообщении.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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