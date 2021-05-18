https://ria.ru/20210518/razgovor-1732727299.html

Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта

Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта

Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что США поддерживают прекращение огня между Израилем и... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T00:35

2021-05-18T00:35

2021-05-18T00:35

джо байден

биньямин нетаньяху

хамас

палестина

сша

египет

израиль

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что США поддерживают прекращение огня между Израилем и Палестиной, сообщил Белый дом."Лидеры обсудили прогресс в военных операциях Израиля против ХАМАС и других террористических группировок в Газе. Президент выразил поддержку прекращению огня и обсудил общение США с Египтом и другими партнерами ради выполнения этой задачи. Лидеры согласились, что они и их команды будут в тесном контакте", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

палестина

сша

египет

израиль

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джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сша, египет, израиль, в мире