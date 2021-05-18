https://ria.ru/20210518/ratsion-1732731026.html

Диетологи рассказали, как облегчить повседневный рацион в жару

Диетологи рассказали, как облегчить повседневный рацион в жару

В аномально жаркую погоду следует облегчить рацион питания и перейти на холодные овощные супы, рассказали РИА Новости диетологи. Они также объяснили, почему для РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T03:31

2021-05-18T03:31

2021-05-18T06:10

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В аномально жаркую погоду следует облегчить рацион питания и перейти на холодные овощные супы, рассказали РИА Новости диетологи. Они также объяснили, почему для окрошки лучше выбирать кислый квас и зачем нужно присаливать еду в жару.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, новая рабочая неделя в Москве стартовала с аномального тепла с температурой на 10-11 градусов выше нормы мая. Во вторник в разгар дня воздух прогреется до плюс 29 - 31, что на 7 градусов выше нормы июля. В этот день также может быть побит рекорд 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,1.Диетологи отмечают, что в такие жаркие дни работа организма и его реакция на пищу меняется, поэтому следует изменить рацион питания.Организм в жаруКак отметила диетолог Маргарита Королева, с наступлением жарких дней меняется и физиология организма - при дыхании и с потом выделяется много жидкости, кровь становится гуще, замедляется ее циркуляция по сосудам, и уменьшается обеспеченность кислородом всех тканей организма."Также почти в 2 раза уменьшается слюноотделение, и возникновение сухости во рту приводит к трудностям в усвоении пищи и снижению аппетита. Не следует и забывать, что расход энергии в жару уменьшается, и соответственно, должна уменьшаться калорийность питания", - отметила Королева.По ее словам, надо сократить частоту приемов пищи, вполне достаточно от 3 до 5 лаконичных приемов пищи."В жару ускоряется расход и выведение с потом витаминов группы В, а также витамина С, что может привести к витаминной недостаточности, и, как следствие, к астении и даже снижению иммунитета. С потом также выводятся минеральные соли и теряется значительное количество натрия, поэтому нужно обязательно присаливать те продукты, которые требуют добавления соли", - добавила диетолог.Польза холодных суповКак отмечают опрошенные РИА Новости диетологи, в жару холодные супы не только освежают, но и дополнительно обеспечивают организм влагой. Более того, это отличный вариант пищи именно в жаркую погоду, так как он менее жирный."Мы, диетологи, конечно, пропагандируем супы в любую погоду. Это очень объемный, сытный и при этом, как правило, низкокалорийный вид пищи. А холодные супы в жару еще хорошо утоляют жажду естественным путем. Все равно есть много людей, которые не любят пить воду, а потребность в жидкости супами удовлетворяется очень хорошо", - рассказал диетолог Сергей Обложко.Помимо этого, по его словам, многие супы, например, томатный суп гаспачо содержат большое количество минералов, которые позволяют восполнить дефицит микроэлементов в жаркое время."Кроме того, в таких супах используется большое количество свежих овощей, которые в обычном виде есть иногда грустновато, а когда из них делают суп, то конечно, там мягкая клетчатка, которая очень полезна для кишечника", - сказал Обложко.Как отметила диетолог Королева, витаминно-минеральный комплекс и растительная клетчатка, содержащиеся в таких супах, хоть как-то стимулируют работу желудочно-кишечного тракта."Слюноотделение ограничено, и моторика кишечника замедляется во время жары, поэтому овощные супы в виде окрошки, ботвиньи, стимулируя моторику кишечника и давая возможность получить клетчатку, позволяют обеспечить профилактику ненужных проблем с желудочно-кишечным трактом в жаркие денечки. А клетчатка, задерживаясь в кишечнике на более пролонгированный срок, обеспечивает чувство сытости", - рассказала Королева.Что касается того, на чем можно делать окрошку, на квасе или кефире, диетологи отмечают, что можно и на том, и на том, при условии, что продукты качественные."Все зависит от самого кваса и кефира. Если человек делает на квасе, то лучше делать на кислом квасе, нежели чем на сладком. Часто в магазинах продается так называемый квас, который является жидким сахаром, такой мы не рекомендуем. А если это качественный квас с продуктами брожения, с пребиотиками, витаминами группы В, то почему бы и нет. И с кефиром та же история, нужно обращать внимание на его жирность. Очень калорийный кефир сделает и сам суп калорийным, а вот легкий в летнее время это прекрасно", - отмечает Обложко.В то же время, кефир как кисломолочный продукт охладит организм, даст возможность получить белки животного происхождения, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и способствует естественной детоксикации организма, отмечает диетолог Королева.Помимо окрошки, гаспачо и ботвиньи диетологи советуют и свекольник."В отварном виде свекла прекрасна, она чемпион по пектину. Это растворимая клетчатка, которая усиливает сытость, ускоряет метаболизм, обладает очищающими свойствами, выводит из кишечника весь негатив, нормализует стул, поэтому, конечно, свекольник мы рекомендуем, - отметил Обложко.

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