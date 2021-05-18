https://ria.ru/20210518/rakety-1732740385.html

За ночь по Израилю из сектора Газа выпустили 90 ракет

За ночь по Израилю из сектора Газа выпустили 90 ракет - РИА Новости, 18.05.2021

За ночь по Израилю из сектора Газа выпустили 90 ракет

Около 90 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля за минувшие вечер и ночь, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:45

2021-05-18T08:45

2021-05-18T10:59

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

палестина

израиль

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732117747_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b12c4c422af04a0f9d2983ffcd09f604.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. Около 90 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля за минувшие вечер и ночь, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек палестинцев с полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей. С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили около 3350 ракет, примерно 500 из них упали на территории самого анклава; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол", чья эффективность составляет 90 процентов. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 212, среди них много детей.Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны не могут поделить территории в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.

сектор газа

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение палестино-израильского конфликта: огонь, потери, разрушения Израиль и Палестина продолжают обмениваться ракетными обстрелами. Вечером 12 мая ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа. Дом полностью разрушен. Перед обстрелом беспилотники сделали «предупредительные удары», чтобы люди успели эвакуироваться. Это уже третья многоэтажка, которая была полностью уничтожена. В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги. У ворот Дамаска ситуация остается напряженной. Полиция пускает в ход свето-шумовые гранаты. В городе Лод, где продолжались массовые беспорядки, после наступления комендантского часа израильская полиция открыла огонь. Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем обострился после выступлений арабского населения против выселения из своих домов в районе Храмовой горы. В ходе столкновений с полицией пострадали сотни человек. 2021-05-18T08:45 true PT2M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, безопасность, в мире