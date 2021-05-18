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За ночь по Израилю из сектора Газа выпустили 90 ракет
За ночь по Израилю из сектора Газа выпустили 90 ракет - РИА Новости, 18.05.2021
За ночь по Израилю из сектора Газа выпустили 90 ракет
Около 90 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля за минувшие вечер и ночь, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:45
2021-05-18T08:45
2021-05-18T10:59
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
палестина
израиль
безопасность
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. Около 90 ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля за минувшие вечер и ночь, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек палестинцев с полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей. С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили около 3350 ракет, примерно 500 из них упали на территории самого анклава; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол", чья эффективность составляет 90 процентов. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 212, среди них много детей.Палестино-израильский конфликт насчитывает несколько десятилетий: стороны не могут поделить территории в районе Газы и в Иерусалиме. Также Палестина добивается признания своей государственности в рамках устраивающих ее границ. С 2007 года подконтрольными ей землями управляет исламистская организация ХАМАС.
сектор газа
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Обострение палестино-израильского конфликта: огонь, потери, разрушения
Израиль и Палестина продолжают обмениваться ракетными обстрелами.
Вечером 12 мая ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа. Дом полностью разрушен. Перед обстрелом беспилотники сделали «предупредительные удары», чтобы люди успели эвакуироваться. Это уже третья многоэтажка, которая была полностью уничтожена.
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги. У ворот Дамаска ситуация остается напряженной. Полиция пускает в ход свето-шумовые гранаты. В городе Лод, где продолжались массовые беспорядки, после наступления комендантского часа израильская полиция открыла огонь.
Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем обострился после выступлений арабского населения против выселения из своих домов в районе Храмовой горы.
В ходе столкновений с полицией пострадали сотни человек.
2021-05-18T08:45
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PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, безопасность, в мире