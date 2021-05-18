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Путин посмертно наградил орденами Мужества послов в Замбии и ОАЭ
Путин посмертно наградил орденами Мужества послов в Замбии и ОАЭ - РИА Новости, 18.05.2021
Путин посмертно наградил орденами Мужества послов в Замбии и ОАЭ
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества российских дипломатов, скончавшихся на службе за рубежом, следует из указа,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:39
2021-05-18T18:56
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества российских дипломатов, скончавшихся на службе за рубежом, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Замбии Болдырева Александра Виловича (посмертно) и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Кузнецова Сергея Николаевича (посмертно)", — говорится в документе.Кроме того, "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" орденом Почета награждены посол России в Республике Кипр Станислав Осадчий, орденом Дружбы — посол России в Иране Леван Джагарян, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, посол России в Республике Эквадор Владимир Спринчан.Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены заместитель директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин и посол в Кении, постпред России при международных организациях в Найроби по совместительству Дмитрий Максимычев.
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владимир путин, замбия, оаэ, в мире, россия

Путин посмертно наградил орденами Мужества послов в Замбии и ОАЭ

15:39 18.05.2021 (обновлено: 18:56 18.05.2021)
 
© Пресс-служба Правительства Красноярского края / Перейти в фотобанкНа церемонии вручения орденов Мужества родственникам погибших пожарных в Красноярске
На церемонии вручения орденов Мужества родственникам погибших пожарных в Красноярске - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Пресс-служба Правительства Красноярского края
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества российских дипломатов, скончавшихся на службе за рубежом, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Замбии Болдырева Александра Виловича (посмертно) и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Кузнецова Сергея Николаевича (посмертно)", — говорится в документе.
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Путин наградил Чайку и Беглова орденами
Кроме того, "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" орденом Почета награждены посол России в Республике Кипр Станислав Осадчий, орденом Дружбы — посол России в Иране Леван Джагарян, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, посол России в Республике Эквадор Владимир Спринчан.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены заместитель директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин и посол в Кении, постпред России при международных организациях в Найроби по совместительству Дмитрий Максимычев.
 
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