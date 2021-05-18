https://ria.ru/20210518/putin-1732783063.html

Путин проведет совещание по реализации отдельных положений послания

Путин проведет совещание по реализации отдельных положений послания - РИА Новости, 18.05.2021

Путин проведет совещание по реализации отдельных положений послания

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию, сообщил его... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:32

2021-05-18T12:32

2021-05-18T12:32

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732163567_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_1ae808316d093ea27e65e034c01f8dbd.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Завтра президент проведет совещание по реализации отдельных положений послания (Федеральному Собранию) нынешнего года. Важное совещание", - сказал Песков журналистам.Как сообщил представитель Кремля, совещание пройдет в режиме видеоконференции, будет обсуждаться работа по направлениям, отмеченным главой государства в рамках послания.

https://ria.ru/20210512/poslanie-1731892198.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика