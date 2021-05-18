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Путин проведет совещание по реализации отдельных положений послания
Путин проведет совещание по реализации отдельных положений послания - РИА Новости, 18.05.2021
Путин проведет совещание по реализации отдельных положений послания
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию, сообщил его... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:32
2021-05-18T12:32
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Завтра президент проведет совещание по реализации отдельных положений послания (Федеральному Собранию) нынешнего года. Важное совещание", - сказал Песков журналистам.Как сообщил представитель Кремля, совещание пройдет в режиме видеоконференции, будет обсуждаться работа по направлениям, отмеченным главой государства в рамках послания.
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет совещание по реализации отдельных положений послания

12:32 18.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с правительством по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Завтра президент проведет совещание по реализации отдельных положений послания (Федеральному Собранию) нынешнего года. Важное совещание", - сказал Песков журналистам.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 10:10
Мишустин рассказал о работе правительства по предыдущему посланию Путина
Как сообщил представитель Кремля, совещание пройдет в режиме видеоконференции, будет обсуждаться работа по направлениям, отмеченным главой государства в рамках послания.
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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