Путин призвал не допустить повторения Второй мировой войны
11:14 18.05.2021 (обновлено: 12:15 18.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия убеждена в необходимости делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны, забвения ее уроков, сообща вырабатывать объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократического многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы бережно храним память о тех, кто воевал, кто отдал жизни за мир и свободу, самоотверженно трудился в тылу, чествуем наших ветеранов. Убеждены, надо делать все, чтобы не допустить трагедии Второй мировой войны, забвения ее уроков", - сказал он, выступая перед послами иностранных государств.
"Мы все обязаны беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами, помнить, к чему приводят попустительство, национализм и ксенофобия, и сообща вырабатывать позитивную объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократического многополярного мирового порядка, обеспечения благополучия и процветания всего человечества", - добавил президент.
Обеспечить мир, безопасность, устойчивое развитие можно только усилиями всего международного сообщества, Россия призывает к сотрудничеству, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов… Вместе с другими странами занимаемся преодолением долгосрочных и социальных последствий пандемии. Еще раз повторю, обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только усилиями всего международного сообщества. Мы призываем к слаженной работе государства – членов совета безопасности ООН и всех заинтересованных стран", - сказал он, выступая перед послами.