https://ria.ru/20210518/putin-1732764327.html

Путин призвал не допустить повторения Второй мировой войны

Путин призвал не допустить повторения Второй мировой войны

Россия убеждена в необходимости делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны, забвения ее уроков, сообща вырабатывать объединительную повестку РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:14

2021-05-18T11:14

2021-05-18T12:15

владимир путин

в мире

политика

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия убеждена в необходимости делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны, забвения ее уроков, сообща вырабатывать объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократического многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы все обязаны беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами, помнить, к чему приводят попустительство, национализм и ксенофобия, и сообща вырабатывать позитивную объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократического многополярного мирового порядка, обеспечения благополучия и процветания всего человечества", - добавил президент.Обеспечить мир, безопасность, устойчивое развитие можно только усилиями всего международного сообщества, Россия призывает к сотрудничеству, заявил президент России Владимир Путин."Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов… Вместе с другими странами занимаемся преодолением долгосрочных и социальных последствий пандемии. Еще раз повторю, обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только усилиями всего международного сообщества. Мы призываем к слаженной работе государства – членов совета безопасности ООН и всех заинтересованных стран", - сказал он, выступая перед послами.

https://ria.ru/20210518/putin-1732763695.html

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владимир путин, в мире, политика, россия