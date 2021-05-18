https://ria.ru/20210518/putin-1732763695.html

Путин заявил о деградации международной системы безопасности

Путин заявил о деградации международной системы безопасности

Деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, вновь поднимает голову терроризм, заявил президент России... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:11

2021-05-18T11:11

2021-05-18T12:15

россия

ближний восток

владимир путин

афганистан

безопасность

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, вновь поднимает голову терроризм, заявил президент России Владимир Путин.Застарелые региональные конфликты обостряются в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке, Россия с тревогой следит за развитием ситуации, добавил президент РФ Владимир Путин."Обостряются застарелые региональные конфликты в Афганистане, Ливии. Буквально в последние дни. Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке", - сказал он, выступая перед иностранными послами.

https://ria.ru/20210406/putin-1604437530.html

россия

ближний восток

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ближний восток, владимир путин, афганистан, безопасность