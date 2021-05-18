Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/putin-1732763695.html
Путин заявил о деградации международной системы безопасности
Путин заявил о деградации международной системы безопасности
Деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, вновь поднимает голову терроризм, заявил президент России... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:11
2021-05-18T12:15
россия
ближний восток
владимир путин
афганистан
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732779078_0:398:2931:2047_1920x0_80_0_0_e9997660490bb18c90b6c373d40fe5e7.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, вновь поднимает голову терроризм, заявил президент России Владимир Путин.Застарелые региональные конфликты обостряются в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке, Россия с тревогой следит за развитием ситуации, добавил президент РФ Владимир Путин."Обостряются застарелые региональные конфликты в Афганистане, Ливии. Буквально в последние дни. Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке", - сказал он, выступая перед иностранными послами.
https://ria.ru/20210406/putin-1604437530.html
россия
ближний восток
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732779078_30:281:2385:2047_1920x0_80_0_0_8eef14ddc2509fdb5442928a2a124150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ближний восток, владимир путин, афганистан, безопасность

Путин заявил о деградации международной системы безопасности

11:11 18.05.2021 (обновлено: 12:15 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, вновь поднимает голову терроризм, заявил президент России Владимир Путин.
"Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность", - сказал Путин во вторник, выступая перед послами иностранных государств.
Застарелые региональные конфликты обостряются в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке, Россия с тревогой следит за развитием ситуации, добавил президент РФ Владимир Путин.
"Обостряются застарелые региональные конфликты в Афганистане, Ливии. Буквально в последние дни. Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке", - сказал он, выступая перед иностранными послами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 13:30
Безопасность россиян является личным приоритетом Путина, заявили в Кремле
 
РоссияБлижний ВостокВладимир ПутинАфганистанБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния