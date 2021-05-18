Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/putin-1732762492.html
Путин назвал недопустимыми одностороннее санкции
Путин назвал недопустимыми одностороннее санкции - РИА Новости, 18.05.2021
Путин назвал недопустимыми одностороннее санкции
Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми односторонние санкции. При этом он подчеркнул, что РФ выступает за справедливое экономическое сотрудничество,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:06
2021-05-18T12:32
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732779788_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3575b299e539dd2b4684f856a8442d48.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми односторонние санкции. При этом он подчеркнул, что РФ выступает за справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции и политически мотивированных санкций.Он напомнил, что именно в этом заключается ключевой тезис международной части его послания Федеральному собранию РФ.Путин во вторник принимает верительные грамоты у 23 послов.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Россия открыта для взаимовыгодного партнерства" – Путин на встрече с новыми послами
Президент РФ Владимир Путин заверил прибывших послов иностранных государств, что они могут рассчитывать в России на поддержку исполнительной власти, общества и бизнеса.
2021-05-18T11:06
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732779788_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8d7497bd9ed3d566eb41a80335dfa653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, владимир путин, в мире
Путин назвал недопустимыми одностороннее санкции
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми односторонние санкции. При этом он подчеркнул, что РФ выступает за справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции и политически мотивированных санкций.
2021-05-18T11:06
true
PT0M51S

Путин назвал недопустимыми одностороннее санкции

11:06 18.05.2021 (обновлено: 12:32 18.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми односторонние санкции. При этом он подчеркнул, что РФ выступает за справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции и политически мотивированных санкций.
"Россия открыта для взаимовыгодного партнерства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела, последовательно выступая за обеспечения равной и неделимой безопасности, за честное и справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции, политически мотивированных санкций и ограничений", - сказал Путин во вторник, выступая перед иностранными послами.
Он напомнил, что именно в этом заключается ключевой тезис международной части его послания Федеральному собранию РФ.
Путин во вторник принимает верительные грамоты у 23 послов.
 
Владимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния