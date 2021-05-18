https://ria.ru/20210518/putin-1732762492.html
Путин назвал недопустимыми одностороннее санкции
Путин назвал недопустимыми одностороннее санкции - РИА Новости, 18.05.2021
Путин назвал недопустимыми одностороннее санкции
Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми односторонние санкции. При этом он подчеркнул, что РФ выступает за справедливое экономическое сотрудничество,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:06
2021-05-18T11:06
2021-05-18T12:32
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732779788_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3575b299e539dd2b4684f856a8442d48.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми односторонние санкции. При этом он подчеркнул, что РФ выступает за справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции и политически мотивированных санкций.Он напомнил, что именно в этом заключается ключевой тезис международной части его послания Федеральному собранию РФ.Путин во вторник принимает верительные грамоты у 23 послов.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732779788_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8d7497bd9ed3d566eb41a80335dfa653.jpg
"Россия открыта для взаимовыгодного партнерства" – Путин на встрече с новыми послами
Президент РФ Владимир Путин заверил прибывших послов иностранных государств, что они могут рассчитывать в России на поддержку исполнительной власти, общества и бизнеса.
2021-05-18T11:06
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владимир путин, в мире