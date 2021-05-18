https://ria.ru/20210518/putin-1732762492.html

Путин назвал недопустимыми одностороннее санкции

Путин назвал недопустимыми одностороннее санкции - РИА Новости, 18.05.2021

Путин назвал недопустимыми одностороннее санкции

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми односторонние санкции. При этом он подчеркнул, что РФ выступает за справедливое экономическое сотрудничество,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:06

2021-05-18T11:06

2021-05-18T12:32

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми односторонние санкции. При этом он подчеркнул, что РФ выступает за справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции и политически мотивированных санкций.Он напомнил, что именно в этом заключается ключевой тезис международной части его послания Федеральному собранию РФ.Путин во вторник принимает верительные грамоты у 23 послов.

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"Россия открыта для взаимовыгодного партнерства" – Путин на встрече с новыми послами Президент РФ Владимир Путин заверил прибывших послов иностранных государств, что они могут рассчитывать в России на поддержку исполнительной власти, общества и бизнеса. 2021-05-18T11:06 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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