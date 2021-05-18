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В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск - РИА Новости, 18.05.2021
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
Внезапная проверка боеготовности ракетных войск Вооруженных сил началась в Белоруссии, будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:37
2021-05-18T15:25
россия
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Внезапная проверка боеготовности ракетных войск Вооруженных сил началась в Белоруссии, будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики."Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил генерал-майора Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил Беларуси. К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган". Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минобороны.Отмечается, что после выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны ВС для выполнения учебно-боевых задач. По данным ведомства, завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.Ранее первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что стратегическая бомбардировочная авиация НАТО в ходе демонстративных полетов, с большой долей вероятности, отрабатывает варианты нанесения ударов по Белоруссии и России. По его словам, в 2021 году прошло уже девять таких полетов.Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич 14 апреля заявил о продолжении активности блока НАТО у границ российского-белорусского Союзного государства, в том числе развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.
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россия, вооруженные силы белоруссии, нато, белоруссия, в мире

В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск

14:37 18.05.2021 (обновлено: 15:25 18.05.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкКолонна военной техники во время парада в Минске
Колонна военной техники во время парада в Минске - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Внезапная проверка боеготовности ракетных войск Вооруженных сил началась в Белоруссии, будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава, сообщила во вторник пресс-служба минобороны республики.
"Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил генерал-майора Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил Беларуси. К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган". Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минобороны.
Отмечается, что после выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны ВС для выполнения учебно-боевых задач. По данным ведомства, завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.
Ранее первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что стратегическая бомбардировочная авиация НАТО в ходе демонстративных полетов, с большой долей вероятности, отрабатывает варианты нанесения ударов по Белоруссии и России. По его словам, в 2021 году прошло уже девять таких полетов.
Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич 14 апреля заявил о продолжении активности блока НАТО у границ российского-белорусского Союзного государства, в том числе развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.
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