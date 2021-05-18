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В ЦБ рассказали о создании прототипа цифрового рубля
В ЦБ рассказали о создании прототипа цифрового рубля - РИА Новости, 18.05.2021
В ЦБ рассказали о создании прототипа цифрового рубля
Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:25
2021-05-18T18:25
россия
ольга скоробогатова
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... Прототип мы делаем в конце года и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать", - сказала Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.
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россия, ольга скоробогатова, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ рассказали о создании прототипа цифрового рубля

18:25 18.05.2021
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... Прототип мы делаем в конце года и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать", - сказала Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 12:21
Дерипаска призвал ввести цифровой рубль, чтобы не зависеть от SWIFT
 
РоссияОльга СкоробогатоваГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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