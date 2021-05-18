https://ria.ru/20210518/prototip-1732852688.html
В ЦБ рассказали о создании прототипа цифрового рубля
В ЦБ рассказали о создании прототипа цифрового рубля - РИА Новости, 18.05.2021
В ЦБ рассказали о создании прототипа цифрового рубля
Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:25
2021-05-18T18:25
2021-05-18T18:25
россия
ольга скоробогатова
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце текущего года, дальнейшие этапы будут проработаны в контакте с рынком, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... Прототип мы делаем в конце года и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать", - сказала Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.
https://ria.ru/20210429/deripaska-1730454498.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_53ce69181f642ccb349cba75b254a52a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга скоробогатова, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика