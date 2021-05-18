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МИД Австрии ответил на "проклятие" Эрдогана
МИД Австрии ответил на "проклятие" Эрдогана - РИА Новости, 18.05.2021
МИД Австрии ответил на "проклятие" Эрдогана
С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке, Турции надо внести вклад в деэскалацию ситуации, заявил во вторник глава МИД Австрии Александер... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:58
2021-05-18T13:49
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
александер шалленберг
себастьян курц
австрия
реджеп тайип эрдоган
израиль
в мире
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ВЕНА, 18 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке, Турции надо внести вклад в деэскалацию ситуации, заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг, комментируя "проклятие" турецкого президента.Текст заявления австрийского министра поступил в распоряжение РИА Новости.Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что проклинает австрийское правительство, после того, как на федеральных ведомствах Австрии были подняты флаги Израиля.По его словам, подобными выпадами в отношении правительств, в том числе австрийского, которые перед лицом террора стоят на стороне Израиля, турецкие политики ещё раз показывают "своё ужасающее понимание права"."Вместо того, чтобы подливать масла в огонь, Турция срочно призывается внести вклад в деэскалацию", - добавил глава МИД.В австрийском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что после слов Эрдогана вызвали в МИД турецкого посла.Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг в минувшую пятницу подняли на крыше федерального ведомства канцлера в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ведомством канцлера израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.Из-за этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в Вену, в ходе которого должен был встретиться с австрийским коллегой и обсудить переговоры по ядерной сделке. Позднее в иранском МИД заявили, что после отмены визита двусторонние отношения Ирана и Австрии не изменятся.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
https://ria.ru/20210516/erdogan-1732534271.html
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, александер шалленберг, себастьян курц, австрия, реджеп тайип эрдоган, израиль, в мире

МИД Австрии ответил на "проклятие" Эрдогана

12:58 18.05.2021 (обновлено: 13:49 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЕНА, 18 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке, Турции надо внести вклад в деэскалацию ситуации, заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг, комментируя "проклятие" турецкого президента.
Текст заявления австрийского министра поступил в распоряжение РИА Новости.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что проклинает австрийское правительство, после того, как на федеральных ведомствах Австрии были подняты флаги Израиля.
"С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке. ХАМАС - это террористическая организация. Нам нельзя допустить, чтоб они нам навязывали закон действия", - заявил Шалленберг.
По его словам, подобными выпадами в отношении правительств, в том числе австрийского, которые перед лицом террора стоят на стороне Израиля, турецкие политики ещё раз показывают "своё ужасающее понимание права".
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"Вместо того, чтобы подливать масла в огонь, Турция срочно призывается внести вклад в деэскалацию", - добавил глава МИД.
В австрийском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что после слов Эрдогана вызвали в МИД турецкого посла.
"После этих абсурдных высказываний президента Эрдогана турецкий посол сегодня в первой половине дня был вызван в МИД, чтобы ему совершенно ясно донесли позицию Австрии", - сообщили РИА Новости в министерстве.
Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг в минувшую пятницу подняли на крыше федерального ведомства канцлера в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ведомством канцлера израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.
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Из-за этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в Вену, в ходе которого должен был встретиться с австрийским коллегой и обсудить переговоры по ядерной сделке. Позднее в иранском МИД заявили, что после отмены визита двусторонние отношения Ирана и Австрии не изменятся.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуАлександер ШалленбергСебастьян КурцАвстрияРеджеп Тайип ЭрдоганИзраильВ мире
 
 
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