https://ria.ru/20210518/proklyatie-1732789184.html

МИД Австрии ответил на "проклятие" Эрдогана

МИД Австрии ответил на "проклятие" Эрдогана - РИА Новости, 18.05.2021

МИД Австрии ответил на "проклятие" Эрдогана

С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке, Турции надо внести вклад в деэскалацию ситуации, заявил во вторник глава МИД Австрии Александер... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:58

2021-05-18T12:58

2021-05-18T13:49

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

александер шалленберг

себастьян курц

австрия

реджеп тайип эрдоган

израиль

в мире

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ВЕНА, 18 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке, Турции надо внести вклад в деэскалацию ситуации, заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг, комментируя "проклятие" турецкого президента.Текст заявления австрийского министра поступил в распоряжение РИА Новости.Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что проклинает австрийское правительство, после того, как на федеральных ведомствах Австрии были подняты флаги Израиля.По его словам, подобными выпадами в отношении правительств, в том числе австрийского, которые перед лицом террора стоят на стороне Израиля, турецкие политики ещё раз показывают "своё ужасающее понимание права"."Вместо того, чтобы подливать масла в огонь, Турция срочно призывается внести вклад в деэскалацию", - добавил глава МИД.В австрийском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что после слов Эрдогана вызвали в МИД турецкого посла.Как заявил ранее австрийский канцлер Себастьян Курц, израильский флаг в минувшую пятницу подняли на крыше федерального ведомства канцлера в знак солидарности, так как "террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ведомством канцлера израильский флаг поднял и австрийский МИД, заявив о решительной поддержке безопасности Израиля.Из-за этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный визит в Вену, в ходе которого должен был встретиться с австрийским коллегой и обсудить переговоры по ядерной сделке. Позднее в иранском МИД заявили, что после отмены визита двусторонние отношения Ирана и Австрии не изменятся.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.

https://ria.ru/20210516/erdogan-1732534271.html

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

австрия

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, александер шалленберг, себастьян курц, австрия, реджеп тайип эрдоган, израиль, в мире