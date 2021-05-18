https://ria.ru/20210518/proisshestviya-1732860237.html
Двум жителям Нижегородской области предъявили обвинение в убийстве егеря
Двум жителям Нижегородской области предъявили обвинение в убийстве егеря - РИА Новости, 18.05.2021
Двум жителям Нижегородской области предъявили обвинение в убийстве егеря
Двум жителям Нижегородской области предъявлено обвинение в убийстве егеря, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:20
2021-05-18T19:20
2021-05-18T19:20
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Двум жителям Нижегородской области предъявлено обвинение в убийстве егеря, сообщается на сайте СК РФ.По данным нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер", днем 4 мая 36-летний мужчина ушел в лес и пропал. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он работал егерем, его пустую машину нашли на берегу озера.По версии следствия, между двумя мужчинами, которые незаконно охотились около рабочего поселка Мухтолово, и егерем произошел конфликт. Охотники убили егеря, а тело спрятали.Во время проведения проверки показаний на месте, один из обвиняемых признался в совершении преступления и указал, где находится тело егеря. Его нашли зарытым на глубине 30 сантиметров в лесу в километре от места, где ранее нашли машину убитого.Они обвиняются по статье УК РФ "убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".
https://ria.ru/20210518/sud-1732829909.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Двум жителям Нижегородской области
предъявлено обвинение в убийстве егеря, сообщается на сайте СК
РФ.
По данным нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер", днем 4 мая 36-летний мужчина ушел в лес и пропал. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он работал егерем, его пустую машину нашли на берегу озера.
По версии следствия, между двумя мужчинами, которые незаконно охотились около рабочего поселка Мухтолово, и егерем произошел конфликт. Охотники убили егеря, а тело спрятали.
Во время проведения проверки показаний на месте, один из обвиняемых признался в совершении преступления и указал, где находится тело егеря. Его нашли зарытым на глубине 30 сантиметров в лесу в километре от места, где ранее нашли машину убитого.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 36-летнего жителя Ардатовского района Нижегородской области, предъявлено обвинение двум местным жителям", - говорится в сообщении.
Они обвиняются по статье УК РФ "убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".