https://ria.ru/20210518/proisshestviya-1732860237.html

Двум жителям Нижегородской области предъявили обвинение в убийстве егеря

Двум жителям Нижегородской области предъявили обвинение в убийстве егеря - РИА Новости, 18.05.2021

Двум жителям Нижегородской области предъявили обвинение в убийстве егеря

Двум жителям Нижегородской области предъявлено обвинение в убийстве егеря, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:20

2021-05-18T19:20

2021-05-18T19:20

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Двум жителям Нижегородской области предъявлено обвинение в убийстве егеря, сообщается на сайте СК РФ.По данным нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер", днем 4 мая 36-летний мужчина ушел в лес и пропал. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он работал егерем, его пустую машину нашли на берегу озера.По версии следствия, между двумя мужчинами, которые незаконно охотились около рабочего поселка Мухтолово, и егерем произошел конфликт. Охотники убили егеря, а тело спрятали.Во время проведения проверки показаний на месте, один из обвиняемых признался в совершении преступления и указал, где находится тело егеря. Его нашли зарытым на глубине 30 сантиметров в лесу в километре от места, где ранее нашли машину убитого.Они обвиняются по статье УК РФ "убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".

https://ria.ru/20210518/sud-1732829909.html

https://ria.ru/20210518/rebenok-1732797554.html

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия