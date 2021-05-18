https://ria.ru/20210518/problemy-1732872664.html

Forbes предрек США "большие проблемы" из-за российских ракет

Forbes предрек США "большие проблемы" из-за российских ракет - РИА Новости, 18.05.2021

Forbes предрек США "большие проблемы" из-за российских ракет

При столкновении США с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, пишет Forbes. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T21:49

2021-05-18T21:49

2021-05-18T21:49

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Forbes предрек США большие проблемы из-за российских ракет

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586394386_0:0:1809:1018_1920x0_80_0_0_9df1953fed55a3d859fc30b0ad95698c.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При столкновении США с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, пишет Forbes.По мнению автора материала Дэвида Экса, десятилетия "неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз" ослабили воздушные силы США настолько, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с "равными по силе" противниками. "Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них", — объяснил автор. Экс отметил, что в бедственном состоянии американские летчики оказались из-за того, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности. Также, по его мнению, американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования. Отмечается, что Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако будет делать это в условиях ограниченного бюджета.

https://ria.ru/20210509/krakh-1731615548.html

https://ria.ru/20210518/oshibka-1732860674.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире