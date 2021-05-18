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Forbes предрек США "большие проблемы" из-за российских ракет
Forbes предрек США "большие проблемы" из-за российских ракет - РИА Новости, 18.05.2021
Forbes предрек США "большие проблемы" из-за российских ракет
При столкновении США с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, пишет Forbes. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T21:49
2021-05-18T21:49
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Forbes предрек США большие проблемы из-за российских ракет
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При столкновении США с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, пишет Forbes.По мнению автора материала Дэвида Экса, десятилетия "неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз" ослабили воздушные силы США настолько, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с "равными по силе" противниками. "Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них", — объяснил автор. Экс отметил, что в бедственном состоянии американские летчики оказались из-за того, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности. Также, по его мнению, американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования. Отмечается, что Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако будет делать это в условиях ограниченного бюджета.
https://ria.ru/20210509/krakh-1731615548.html
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россия, сша, в мире

Forbes предрек США "большие проблемы" из-за российских ракет

21:49 18.05.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео
Испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При столкновении США с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, пишет Forbes.
По мнению автора материала Дэвида Экса, десятилетия "неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз" ослабили воздушные силы США настолько, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с "равными по силе" противниками.
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"Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них", — объяснил автор.
Экс отметил, что в бедственном состоянии американские летчики оказались из-за того, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности. Также, по его мнению, американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования.
Отмечается, что Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако будет делать это в условиях ограниченного бюджета.
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