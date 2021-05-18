https://ria.ru/20210518/problema-1732823770.html

NI назвал серьезную проблему американской армии

NI назвал серьезную проблему американской армии - РИА Новости, 18.05.2021

NI назвал серьезную проблему американской армии

Почти три четверти всех случаев смерти американских военнослужащих не связаны с участием в боевых действиях, пишет The National Interest со ссылкой на данные... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:50

2021-05-18T15:50

2021-05-18T15:58

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Почти три четверти всех случаев смерти американских военнослужащих не связаны с участием в боевых действиях, пишет The National Interest со ссылкой на данные Исследовательской службы Конгресса США.Так, рост числа погибших наблюдается с 2006 года и в 93% случаев фиксируется на территории США.Таким образом, каждый год погибает около 913 американских солдат. По данным Исследовательской службы, около 31,8% смертей произошли в результате несчастного случая, 24% пришлись на самоубийства, 17,5% были вызваны болезнями и травмами, 3,2% - убийствами. Еще 2,9% смертей произошли при невыясненных обстоятельствах. В свою очередь, 20,5% человек погибли на поле боля, при террористических атаках и в плену.Вместе с тем серьезную озабоченность вызывает и количество самоубийств в рядах американской армии, что подтверждает опубликованный отчет Пентагона, говорится в материале. Как отмечает ветеран ВВС США и руководитель организации "Военное правосудие для всех" Дженнифер Норрис, основная проблема заключается в принятой в 1950 году доктрине Фереса, которая запрещает военнослужащим взыскивать с правительства ущерб за телесные повреждения, полученные при исполнении служебных обязанностей.По ее мнению, если бы в частной американской компании погибало такое количество людей, то ей бы предъявили иск, и ситуация бы значительно изменилась.

https://ria.ru/20210517/sekret-1732663510.html

https://ria.ru/20210506/bmp-1730303770.html

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центральное командование вс сша, ввс сша, министерство обороны сша, сша, пентагон, в мире