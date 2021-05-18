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NI назвал серьезную проблему американской армии
NI назвал серьезную проблему американской армии - РИА Новости, 18.05.2021
NI назвал серьезную проблему американской армии
Почти три четверти всех случаев смерти американских военнослужащих не связаны с участием в боевых действиях, пишет The National Interest со ссылкой на данные... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:50
2021-05-18T15:58
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Почти три четверти всех случаев смерти американских военнослужащих не связаны с участием в боевых действиях, пишет The National Interest со ссылкой на данные Исследовательской службы Конгресса США.Так, рост числа погибших наблюдается с 2006 года и в 93% случаев фиксируется на территории США.Таким образом, каждый год погибает около 913 американских солдат. По данным Исследовательской службы, около 31,8% смертей произошли в результате несчастного случая, 24% пришлись на самоубийства, 17,5% были вызваны болезнями и травмами, 3,2% - убийствами. Еще 2,9% смертей произошли при невыясненных обстоятельствах. В свою очередь, 20,5% человек погибли на поле боля, при террористических атаках и в плену.Вместе с тем серьезную озабоченность вызывает и количество самоубийств в рядах американской армии, что подтверждает опубликованный отчет Пентагона, говорится в материале. Как отмечает ветеран ВВС США и руководитель организации "Военное правосудие для всех" Дженнифер Норрис, основная проблема заключается в принятой в 1950 году доктрине Фереса, которая запрещает военнослужащим взыскивать с правительства ущерб за телесные повреждения, полученные при исполнении служебных обязанностей.По ее мнению, если бы в частной американской компании погибало такое количество людей, то ей бы предъявили иск, и ситуация бы значительно изменилась.
https://ria.ru/20210517/sekret-1732663510.html
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центральное командование вс сша, ввс сша, министерство обороны сша, сша, пентагон, в мире

NI назвал серьезную проблему американской армии

15:50 18.05.2021 (обновлено: 15:58 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Почти три четверти всех случаев смерти американских военнослужащих не связаны с участием в боевых действиях, пишет The National Interest со ссылкой на данные Исследовательской службы Конгресса США.
Так, рост числа погибших наблюдается с 2006 года и в 93% случаев фиксируется на территории США.

"В период с 2006 по 2020 год в общей сложности 17 645 военнослужащих погибли во время службы в вооруженных силах США… Как минимум 13 068 военных умерли при обстоятельствах, не связанных с чрезвычайными операциями за рубежом", - говорится в отчете.

Таким образом, каждый год погибает около 913 американских солдат.
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По данным Исследовательской службы, около 31,8% смертей произошли в результате несчастного случая, 24% пришлись на самоубийства, 17,5% были вызваны болезнями и травмами, 3,2% - убийствами. Еще 2,9% смертей произошли при невыясненных обстоятельствах. В свою очередь, 20,5% человек погибли на поле боля, при террористических атаках и в плену.
Вместе с тем серьезную озабоченность вызывает и количество самоубийств в рядах американской армии, что подтверждает опубликованный отчет Пентагона, говорится в материале.
"В четвертом квартале 2020 года было зафиксировано 156 смертей в результате самоубийств, что на 25% больше, чем в 2019 году", - сообщается в отчете.
Как отмечает ветеран ВВС США и руководитель организации "Военное правосудие для всех" Дженнифер Норрис, основная проблема заключается в принятой в 1950 году доктрине Фереса, которая запрещает военнослужащим взыскивать с правительства ущерб за телесные повреждения, полученные при исполнении служебных обязанностей.
По ее мнению, если бы в частной американской компании погибало такое количество людей, то ей бы предъявили иск, и ситуация бы значительно изменилась.
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