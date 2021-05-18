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В Москве известному адвокату дали три года за покушение на мошенничество
В Москве известному адвокату дали три года за покушение на мошенничество - РИА Новости, 18.05.2021
В Москве известному адвокату дали три года за покушение на мошенничество
Мосгорсуд заменил условный срок тремя годами колонии известному адвокату Ольге Лукмановой по уголовному делу о покушении на мошенничество, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:55
2021-05-18T17:16
измайловский суд г. москвы
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мосгорсуд заменил условный срок тремя годами колонии известному адвокату Ольге Лукмановой по уголовному делу о покушении на мошенничество, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.Фабула уголовного дела не раскрывается.По его словам, осужденную взяли под стражу в зале суда. Изначально она получила пять лет условного заключения, но как обвинение, так и защита обжаловали решение суда.Лукманова не раз представляла интересы фигурантов громких уголовных дел. За последние годы среди ее подзащитных одним из самых заметных был бывший замначальника управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов, получивший пять лет колонии за взятку от людей "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец).Кроме того, она защищала вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, также обвиняемого во взяточничестве (процесс еще не завершился приговором, в конце прошлого года было завершено расследование), и маму девочки, пять лет жившей в столичном перинатальном медицинском центре "Мать и дитя". По итогам последнего процесса суд передал ребенка органам опеки, а Лукманова собиралась обжаловать это решение.
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измайловский суд г. москвы, московский городской суд, москва, происшествия

В Москве известному адвокату дали три года за покушение на мошенничество

16:55 18.05.2021 (обновлено: 17:16 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мосгорсуд заменил условный срок тремя годами колонии известному адвокату Ольге Лукмановой по уголовному делу о покушении на мошенничество, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.
Фабула уголовного дела не раскрывается.
"Суд апелляционной инстанции изменил приговор Измайловского районного суда от 2 февраля, снизил наказание до трех лет лишения свободы, постановил направить Ольгу Лукманову в колонию общего режима", - сказал собеседник агентства.
По его словам, осужденную взяли под стражу в зале суда. Изначально она получила пять лет условного заключения, но как обвинение, так и защита обжаловали решение суда.
Лукманова не раз представляла интересы фигурантов громких уголовных дел. За последние годы среди ее подзащитных одним из самых заметных был бывший замначальника управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов, получивший пять лет колонии за взятку от людей "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Кроме того, она защищала вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, также обвиняемого во взяточничестве (процесс еще не завершился приговором, в конце прошлого года было завершено расследование), и маму девочки, пять лет жившей в столичном перинатальном медицинском центре "Мать и дитя". По итогам последнего процесса суд передал ребенка органам опеки, а Лукманова собиралась обжаловать это решение.
 
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