https://ria.ru/20210518/prigovor-1732837452.html

В Москве известному адвокату дали три года за покушение на мошенничество

В Москве известному адвокату дали три года за покушение на мошенничество - РИА Новости, 18.05.2021

В Москве известному адвокату дали три года за покушение на мошенничество

Мосгорсуд заменил условный срок тремя годами колонии известному адвокату Ольге Лукмановой по уголовному делу о покушении на мошенничество, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:55

2021-05-18T16:55

2021-05-18T17:16

измайловский суд г. москвы

московский городской суд

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мосгорсуд заменил условный срок тремя годами колонии известному адвокату Ольге Лукмановой по уголовному делу о покушении на мошенничество, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.Фабула уголовного дела не раскрывается.По его словам, осужденную взяли под стражу в зале суда. Изначально она получила пять лет условного заключения, но как обвинение, так и защита обжаловали решение суда.Лукманова не раз представляла интересы фигурантов громких уголовных дел. За последние годы среди ее подзащитных одним из самых заметных был бывший замначальника управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов, получивший пять лет колонии за взятку от людей "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец).Кроме того, она защищала вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, также обвиняемого во взяточничестве (процесс еще не завершился приговором, в конце прошлого года было завершено расследование), и маму девочки, пять лет жившей в столичном перинатальном медицинском центре "Мать и дитя". По итогам последнего процесса суд передал ребенка органам опеки, а Лукманова собиралась обжаловать это решение.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

измайловский суд г. москвы, московский городской суд, москва, происшествия