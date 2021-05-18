https://ria.ru/20210518/priamure-1732817495.html

В Приамурье возобновили полеты в Февральск и Экимчан из Благовещенска

В Приамурье возобновили полеты в Февральск и Экимчан из Благовещенска - РИА Новости, 18.05.2021

В Приамурье возобновили полеты в Февральск и Экимчан из Благовещенска

Полеты в поселки Февральск и Экимчан из Благовещенска возобновлены в Амурской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:19

2021-05-18T15:19

2021-05-18T15:19

россия

амурская область

благовещенск

зея (город)

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая – РИА Новости. Полеты в поселки Февральск и Экимчан из Благовещенска возобновлены в Амурской области, сообщает правительство региона."Сегодня, 18 мая авиакомпания "Сила" приступила к выполнению полетов по маршруту Благовещенск-Февральск-Экимчан-Февральск-Благовещенск", - говорится в сообщении.По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова разработан механизм возмещения затрат авиаперевозчикам из областного бюджета на выполнение полетов по социально значимым маршрутам в отдаленные населенные пункты региона."Авиационная связь с труднодоступными районами региона на условиях софинансирования позволяет существенно снизить цену билета и увеличить востребованность у населения. Минтранс совместно с минфином и перевозчиками работают над развитием авиации внутри субъекта. Оценивают возможности в софинансировании и расширении маршрутной сети", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Глава Приамурья добавил, что в регионе реконструируются два аэропорта и посадочная площадка малой авиации."В Зее завершен первый этап, аэропорт уже принимает самолёты, посадочная площадка Бомнак будет введена в текущем году, в следующем году планируется завершить работу по аэропорту в Экимчане", - уточнил Орлов.Из бюджета Приамурья субсидируются три маршрута: Благовещенск-Тында, Благовещенск-Зея и Благовещенск-Экимчан-Февральск.

https://ria.ru/20210517/priamure-1732636925.html

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амурская область

благовещенск

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россия, амурская область, благовещенск, зея (город), экономика