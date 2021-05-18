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В Приамурье возобновили полеты в Февральск и Экимчан из Благовещенска
В Приамурье возобновили полеты в Февральск и Экимчан из Благовещенска - РИА Новости, 18.05.2021
В Приамурье возобновили полеты в Февральск и Экимчан из Благовещенска
Полеты в поселки Февральск и Экимчан из Благовещенска возобновлены в Амурской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:19
2021-05-18T15:19
2021-05-18T15:19
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая – РИА Новости. Полеты в поселки Февральск и Экимчан из Благовещенска возобновлены в Амурской области, сообщает правительство региона."Сегодня, 18 мая авиакомпания "Сила" приступила к выполнению полетов по маршруту Благовещенск-Февральск-Экимчан-Февральск-Благовещенск", - говорится в сообщении.По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова разработан механизм возмещения затрат авиаперевозчикам из областного бюджета на выполнение полетов по социально значимым маршрутам в отдаленные населенные пункты региона."Авиационная связь с труднодоступными районами региона на условиях софинансирования позволяет существенно снизить цену билета и увеличить востребованность у населения. Минтранс совместно с минфином и перевозчиками работают над развитием авиации внутри субъекта. Оценивают возможности в софинансировании и расширении маршрутной сети", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Глава Приамурья добавил, что в регионе реконструируются два аэропорта и посадочная площадка малой авиации."В Зее завершен первый этап, аэропорт уже принимает самолёты, посадочная площадка Бомнак будет введена в текущем году, в следующем году планируется завершить работу по аэропорту в Экимчане", - уточнил Орлов.Из бюджета Приамурья субсидируются три маршрута: Благовещенск-Тында, Благовещенск-Зея и Благовещенск-Экимчан-Февральск.
https://ria.ru/20210517/priamure-1732636925.html
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россия, амурская область, благовещенск, зея (город), экономика
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая – РИА Новости.
Полеты в поселки Февральск и Экимчан из Благовещенска
возобновлены в Амурской области
, сообщает правительство региона.
"Сегодня, 18 мая авиакомпания "Сила" приступила к выполнению полетов по маршруту Благовещенск-Февральск-Экимчан-Февральск-Благовещенск", - говорится в сообщении.
По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова разработан механизм возмещения затрат авиаперевозчикам из областного бюджета на выполнение полетов по социально значимым маршрутам в отдаленные населенные пункты региона.
"Авиационная связь с труднодоступными районами региона на условиях софинансирования позволяет существенно снизить цену билета и увеличить востребованность у населения. Минтранс совместно с минфином и перевозчиками работают над развитием авиации внутри субъекта. Оценивают возможности в софинансировании и расширении маршрутной сети", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Глава Приамурья добавил, что в регионе реконструируются два аэропорта и посадочная площадка малой авиации.
"В Зее
завершен первый этап, аэропорт уже принимает самолёты, посадочная площадка Бомнак будет введена в текущем году, в следующем году планируется завершить работу по аэропорту в Экимчане", - уточнил Орлов.
Из бюджета Приамурья субсидируются три маршрута: Благовещенск-Тында, Благовещенск-Зея и Благовещенск-Экимчан-Февральск.