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Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 19.05.2021
Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о позиции Вашингтона по поводу "Северного потока — 2" в беседе с главой МИД Германии Хайко Маасом. Об этом сообщило... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-18T23:16
2021-05-18T23:16
2021-05-19T01:33
nord stream 2 ag
энтони блинкен
хайко маас
ближний восток
россия
северный поток — 2
мид германии
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о позиции Вашингтона по поводу "Северного потока — 2" в беседе с главой МИД Германии Хайко Маасом. Об этом сообщило американское внешнеполитическое ведомство по итогам разговора глав дипломатий двух стран."Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США взаимодействию с союзниками и партнерами для противостояния усилиям России по подрыву нашей коллективной безопасности и в этом ключе подчеркнул, что США выступают против трубопровода "Северный поток — 2", — отмечается в распространенном сообщении Госдепа.В состоявшемся разговоре Блинкен и Маас также затронули вопросы трансатлантического взаимодействия в решении "проблем", исходящих от Китая и Россия, а также обсудили усилия по снижению эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, главы двух ведомств коснулись темы вывода войск из Афганистана.Ранее СМИ сообщили, что Белый дом якобы планирует отказаться от ограничительных мер в адрес оператора и главы Nord Stream 2 AG, однако при этом по-прежнему настроены на недопущение ввода строящегося российского газопровода в эксплуатацию.
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РИА Новости
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nord stream 2 ag, энтони блинкен, хайко маас, ближний восток, россия, северный поток — 2, мид германии, сша, в мире