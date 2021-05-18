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Axios: США откажутся от санкций против оператора "Северного потока — 2"
Axios: США откажутся от санкций против оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.05.2021
Axios: США откажутся от санкций против оператора "Северного потока — 2"
Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG, пишет Axios со... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T21:04
2021-05-18T23:57
северный поток — 2
германия
вашингтон (город)
экономика
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG, пишет Axios со ссылкой на два источника, информированных об этом решении.По данным портала, в ближайшее время Госдеп направит конгрессу обязательный отчет с перечислением организаций, участвующих в строительстве газопровода, которые "заслуживают" санкций. Издание отмечает, что новые ограничения могут коснуться нескольких российских морских судов.При этом американское внешнеполитическое ведомство "с учетом национальных интересов" откажется принимать какие-либо меры против Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига, несмотря на то, что они напрямую участвуют в санкционной деятельности.По данным портала, это создает "странную ситуацию", при которой Белый дом введет санкции против судов, задействованных в строительстве, однако воздержится от санкций против компании, которая ответственна за стройку.В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95 процентов, — ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов, пишет издание.Источники в американской администрации заявляют, что отказ от санкций может быть отменен в любое время. Они отмечают, что власти США по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить начала эксплуатации газопровода.Накануне генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что для окончания строительства газопровода осталось уложить 80 километров трубы.
https://ria.ru/20210518/potok-1732877245.html
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северный поток — 2, германия, вашингтон (город), экономика

Axios: США откажутся от санкций против оператора "Северного потока — 2"

21:04 18.05.2021 (обновлено: 23:57 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG, пишет Axios со ссылкой на два источника, информированных об этом решении.
По данным портала, в ближайшее время Госдеп направит конгрессу обязательный отчет с перечислением организаций, участвующих в строительстве газопровода, которые "заслуживают" санкций. Издание отмечает, что новые ограничения могут коснуться нескольких российских морских судов.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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При этом американское внешнеполитическое ведомство "с учетом национальных интересов" откажется принимать какие-либо меры против Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига, несмотря на то, что они напрямую участвуют в санкционной деятельности.
По данным портала, это создает "странную ситуацию", при которой Белый дом введет санкции против судов, задействованных в строительстве, однако воздержится от санкций против компании, которая ответственна за стройку.
В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95 процентов, — ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов, пишет издание.
Источники в американской администрации заявляют, что отказ от санкций может быть отменен в любое время. Они отмечают, что власти США по-прежнему нацелены на то, чтобы не допустить начала эксплуатации газопровода.
Накануне генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что для окончания строительства газопровода осталось уложить 80 километров трубы.
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