https://ria.ru/20210518/potok-1732824002.html

В Германии оценили ситуацию с завершением "Северного потока — 2"

В Германии оценили ситуацию с завершением "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.05.2021

В Германии оценили ситуацию с завершением "Северного потока — 2"

Вопрос о том, завершится ли строительство "Северного потока — 2", возможно, решится в следующие 12 месяцев, заявил на 25-й конференции "Потсдамские встречи"... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:51

2021-05-18T15:51

2021-05-18T18:33

северный поток — 2

петер альтмайер

германия

экономика

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БЕРЛИН, 18 мая — РИА Новости. Вопрос о том, завершится ли строительство "Северного потока — 2", возможно, решится в следующие 12 месяцев, заявил на 25-й конференции "Потсдамские встречи" глава Министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. Он отметил, что сроки зависят прежде всего от строителей.По его словам, немецкое правительство до сих пор успешно преодолевало "все возможные эскалации" и конфликты в этой области."Я, конечно, не инженер, и проблемы, которые есть сейчас, — это не отсутствие разрешений, много разрешений получены не только в Германии, но и в скандинавских странах, там, где ведется прокладка трубопровода. Не хватает еще маленького отрезка", — сказал он.При этом министр подчеркнул, что, с одной стороны, "Северный поток — 2" — это частно-коммерческий проект, но с другой — он очень сильно ассоциируется с политическими вызовами и проблемами. "Поэтому мне было очень важно, чтобы мы параллельно с развитием "Северного потока — 2" также гарантировали транзит газа через Украину. Мы два года назад, в 2019 году, приняли общий пакет, и я считаю, что мы все также должны придерживаться своих обязательств", — заключил он.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большую часть труб уже уложили, в конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.

https://ria.ru/20210517/blinken-1732566088.html

https://ria.ru/20210505/merkel-1731214704.html

германия

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северный поток — 2, петер альтмайер, германия, экономика