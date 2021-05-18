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Путин пообещал новым послам в России поддержку властей и общества
Путин пообещал новым послам в России поддержку властей и общества
Президент РФ Владимир Путин заверил прибывших послов иностранных государств, что они могут рассчитывать в России на поддержку исполнительной власти, общества и... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:12
2021-05-18T11:12
2021-05-18T11:34
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил прибывших послов иностранных государств, что они могут рассчитывать в России на поддержку исполнительной власти, общества и бизнеса.Путин во вторник принимает верительные грамоты у 23 прибывших послов."Перед всеми вами стоит весьма важная и ответственная задача - способствовать укреплению разнопланового сотрудничества между представляемыми вами государствами и Россией. Развитию плодотворных контактов в политике, торгово-экономической сфере, культурно-гуманитарной и других областях. Разумеется, в своей деятельности вы можете всецело рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, наших министерств, ведомств и, уверен, общественных организаций. А также на благожелательное отношение и искренний интерес к реализации совместных проектов и инициатив со стороны бизнеса, политических кругов", - сказал Путин."Россия открыта для взаимовыгодного партнерства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела, последовательно выступая за обеспечения равной и неделимой безопасности, за честное и справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции, политически мотивированных санкций и ограничений", - добавил Путин , выступая перед иностранными послами.Он напомнил, что именно в этом заключается ключевой тезис международной части его послания Федеральному собранию РФ.
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РИА Новости
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россия, владимир путин, политика
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заверил прибывших послов иностранных государств, что они могут рассчитывать в России
на поддержку исполнительной власти, общества и бизнеса.
Путин во вторник принимает верительные грамоты у 23 прибывших послов.
"Перед всеми вами стоит весьма важная и ответственная задача - способствовать укреплению разнопланового сотрудничества между представляемыми вами государствами и Россией. Развитию плодотворных контактов в политике, торгово-экономической сфере, культурно-гуманитарной и других областях. Разумеется, в своей деятельности вы можете всецело рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, наших министерств, ведомств и, уверен, общественных организаций. А также на благожелательное отношение и искренний интерес к реализации совместных проектов и инициатив со стороны бизнеса, политических кругов", - сказал Путин.
"Россия открыта для взаимовыгодного партнерства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела, последовательно выступая за обеспечения равной и неделимой безопасности, за честное и справедливое экономическое сотрудничество, свободное от недобросовестной конкуренции, политически мотивированных санкций и ограничений", - добавил Путин , выступая перед иностранными послами.
Он напомнил, что именно в этом заключается ключевой тезис международной части его послания Федеральному собранию РФ.