https://ria.ru/20210518/polsha-1732771630.html

Россия выступает за конструктивность в отношениях с Польшей, заявил Путин

Россия выступает за конструктивность в отношениях с Польшей, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2021

Россия выступает за конструктивность в отношениях с Польшей, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России с Польшей могли бы быть более содержательными и продуктивными, подчеркнув, что Москва выступает за... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:44

2021-05-18T11:44

2021-05-18T12:23

россия

владимир путин

польша

москва

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России с Польшей могли бы быть более содержательными и продуктивными, подчеркнув, что Москва выступает за конструктивный подход в развитии отношений.Путин во вторник принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов."Российско-польские связи, конечно, могли бы быть содержательнее и продуктивнее. Тем более что мы являемся соседями по Балтике. Накопившиеся в двухсторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга. Мы именно за такой конструктивный подход", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20210428/nato-1730251703.html

россия

польша

москва

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россия, владимир путин, польша, москва, в мире