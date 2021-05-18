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Россия выступает за конструктивность в отношениях с Польшей, заявил Путин
Россия выступает за конструктивность в отношениях с Польшей, заявил Путин - РИА Новости, 18.05.2021
Россия выступает за конструктивность в отношениях с Польшей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России с Польшей могли бы быть более содержательными и продуктивными, подчеркнув, что Москва выступает за... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:44
2021-05-18T11:44
2021-05-18T12:23
россия
владимир путин
польша
москва
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России с Польшей могли бы быть более содержательными и продуктивными, подчеркнув, что Москва выступает за конструктивный подход в развитии отношений.Путин во вторник принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов."Российско-польские связи, конечно, могли бы быть содержательнее и продуктивнее. Тем более что мы являемся соседями по Балтике. Накопившиеся в двухсторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга. Мы именно за такой конструктивный подход", - сказал президент РФ.
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