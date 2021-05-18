https://ria.ru/20210518/polet-1732808492.html

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем - РИА Новости, 18.05.2021

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали истребители Су-27, сообщили РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:34

2021-05-18T14:34

2021-05-18T15:02

балтийское море

арктика

су-27

россия

ту-95мс

черное море

безопасность

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали истребители Су-27, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Продолжительность полета составила более пяти часов", - сказали в ведомстве.Экипажи дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20210329/polet-1603339043.html

балтийское море

арктика

россия

черное море

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Полет двух российских бомбардировщиков Ту-95М над Черным морем Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали истребители Су-27. 2021-05-18T14:34 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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балтийское море, арктика, су-27, россия, ту-95мс, черное море, безопасность