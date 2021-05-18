https://ria.ru/20210518/polet-1732808492.html
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем - РИА Новости, 18.05.2021
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали истребители Су-27, сообщили РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:34
2021-05-18T14:34
2021-05-18T15:02
балтийское море
арктика
су-27
россия
ту-95мс
черное море
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732813390_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b24c124e1dbbda4f8660e774d255c69a.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали истребители Су-27, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Продолжительность полета составила более пяти часов", - сказали в ведомстве.Экипажи дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20210329/polet-1603339043.html
балтийское море
арктика
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732813390_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_96ad8e2dd47343b628d59ddc305a2593.jpg
Полет двух российских бомбардировщиков Ту-95М над Черным морем
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали истребители Су-27.
2021-05-18T14:34
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, арктика, су-27, россия, ту-95мс, черное море, безопасность