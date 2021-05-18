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Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем - РИА Новости, 18.05.2021
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали истребители Су-27, сообщили РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:34
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балтийское море
арктика
су-27
россия
ту-95мс
черное море
безопасность
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали истребители Су-27, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Продолжительность полета составила более пяти часов", - сказали в ведомстве.Экипажи дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.
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балтийское море
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россия
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353
60
Полет двух российских бомбардировщиков Ту-95М над Черным морем
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали истребители Су-27.
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балтийское море, арктика, су-27, россия, ту-95мс, черное море, безопасность

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем

14:34 18.05.2021 (обновлено: 15:02 18.05.2021)
 
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали истребители Су-27, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Продолжительность полета составила более пяти часов", - сказали в ведомстве.
Экипажи дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.
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Балтийское мореАрктикаСу-27РоссияТу-95МСЧерное мореБезопасность
 
 
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