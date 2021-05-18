https://ria.ru/20210518/poiski-1732741401.html
В Нижнем Новгороде рассказали подробности поисков шестилетнего мальчика
В Нижнем Новгороде рассказали подробности поисков шестилетнего мальчика - РИА Новости, 18.05.2021
В Нижнем Новгороде рассказали подробности поисков шестилетнего мальчика
Шестилетний мальчик, обнаруженный в Нижнем Новгороде после масштабных поисков, был сильно напуган и плакал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:56
2021-05-18T08:56
2021-05-18T09:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/103281/83/1032818337_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_b8ff967753a3b970b9d8a12e9e3dd168.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Шестилетний мальчик, обнаруженный в Нижнем Новгороде после масштабных поисков, был сильно напуган и плакал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Нижегородской области.В понедельник около 10 часов утра ребенок вышел из квартиры в доме на улице Гоголя и не вернулся. Родственники пропавшего обратились за помощью к правоохранительным органам. Следственными органами СК России по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств исчезновения шестилетнего ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В поисках ребенка принимали участие около 300 сотрудников полиции, следственного комитета, волонтеров, местных жителей. В поисково-спасательном центре "Рысь" сообщили РИА Новости, что после полуночи ребенка нашли живым, с ним все в порядке.Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области, следователи СК при осмотре ребенка видимых телесных повреждений у него не обнаружили. По предварительным данным, все это время мальчик находился с 35-летним мужчиной, зафиксированным на камерах видеонаблюдения, с которым весь день гулял по городу Нижнему Новгороду."Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается, не подвергся ли ребенок каким-либо противоправным деяниям. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210514/shkolnitsa-1732365168.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/103281/83/1032818337_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_6efddbd3b6f2fe0f359f42946174311c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Шестилетний мальчик, обнаруженный в Нижнем Новгороде после масштабных поисков, был сильно напуган и плакал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Нижегородской области.
В понедельник около 10 часов утра ребенок вышел из квартиры в доме на улице Гоголя и не вернулся. Родственники пропавшего обратились за помощью к правоохранительным органам. Следственными органами СК России по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств исчезновения шестилетнего ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В поисках ребенка принимали участие около 300 сотрудников полиции, следственного комитета, волонтеров, местных жителей. В поисково-спасательном центре "Рысь" сообщили РИА Новости, что после полуночи ребенка нашли живым, с ним все в порядке.
"Около 11 часов в понедельник мальчик был замечен в продуктовом магазине на улице Гоголя. Потом мальчика видели с неизвестным мужчиной около 40–45 лет. Информацию передали в Росгвардию, были разосланы ориентировки. В 00:40 во вторник сотрудниками вневедомственной охраны управления Росгвардии по Нижегородской области на улице Свободы в Сормовском районе был остановлен схожий по приметам мужчина и мальчик. Мальчик плакал, был сильно напуган и не мог ничего объяснить. Он был в истерике и просился к маме. Сотрудники Росгвардии успокоили ребенка, пообещали вскоре отвезти домой и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу", - рассказали агентству в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ
по Нижегородской области
, следователи СК при осмотре ребенка видимых телесных повреждений у него не обнаружили. По предварительным данным, все это время мальчик находился с 35-летним мужчиной, зафиксированным на камерах видеонаблюдения, с которым весь день гулял по городу Нижнему Новгороду
.
"Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается, не подвергся ли ребенок каким-либо противоправным деяниям. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.