https://ria.ru/20210518/poiski-1732741401.html

В Нижнем Новгороде рассказали подробности поисков шестилетнего мальчика

В Нижнем Новгороде рассказали подробности поисков шестилетнего мальчика - РИА Новости, 18.05.2021

В Нижнем Новгороде рассказали подробности поисков шестилетнего мальчика

Шестилетний мальчик, обнаруженный в Нижнем Новгороде после масштабных поисков, был сильно напуган и плакал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:56

2021-05-18T08:56

2021-05-18T09:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Шестилетний мальчик, обнаруженный в Нижнем Новгороде после масштабных поисков, был сильно напуган и плакал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Нижегородской области.В понедельник около 10 часов утра ребенок вышел из квартиры в доме на улице Гоголя и не вернулся. Родственники пропавшего обратились за помощью к правоохранительным органам. Следственными органами СК России по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств исчезновения шестилетнего ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В поисках ребенка принимали участие около 300 сотрудников полиции, следственного комитета, волонтеров, местных жителей. В поисково-спасательном центре "Рысь" сообщили РИА Новости, что после полуночи ребенка нашли живым, с ним все в порядке.Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области, следователи СК при осмотре ребенка видимых телесных повреждений у него не обнаружили. По предварительным данным, все это время мальчик находился с 35-летним мужчиной, зафиксированным на камерах видеонаблюдения, с которым весь день гулял по городу Нижнему Новгороду."Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается, не подвергся ли ребенок каким-либо противоправным деяниям. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210514/shkolnitsa-1732365168.html

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нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия