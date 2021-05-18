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В Нижнем Новгороде рассказали подробности поисков шестилетнего мальчика
В Нижнем Новгороде рассказали подробности поисков шестилетнего мальчика - РИА Новости, 18.05.2021
В Нижнем Новгороде рассказали подробности поисков шестилетнего мальчика
Шестилетний мальчик, обнаруженный в Нижнем Новгороде после масштабных поисков, был сильно напуган и плакал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:56
2021-05-18T09:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Шестилетний мальчик, обнаруженный в Нижнем Новгороде после масштабных поисков, был сильно напуган и плакал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Нижегородской области.В понедельник около 10 часов утра ребенок вышел из квартиры в доме на улице Гоголя и не вернулся. Родственники пропавшего обратились за помощью к правоохранительным органам. Следственными органами СК России по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств исчезновения шестилетнего ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В поисках ребенка принимали участие около 300 сотрудников полиции, следственного комитета, волонтеров, местных жителей. В поисково-спасательном центре "Рысь" сообщили РИА Новости, что после полуночи ребенка нашли живым, с ним все в порядке.Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области, следователи СК при осмотре ребенка видимых телесных повреждений у него не обнаружили. По предварительным данным, все это время мальчик находился с 35-летним мужчиной, зафиксированным на камерах видеонаблюдения, с которым весь день гулял по городу Нижнему Новгороду."Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается, не подвергся ли ребенок каким-либо противоправным деяниям. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия

В Нижнем Новгороде рассказали подробности поисков шестилетнего мальчика

08:56 18.05.2021 (обновлено: 09:08 18.05.2021)
 
© Fotolia / KhorzhevskaРебенок держит за руку взрослого
Ребенок держит за руку взрослого - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Fotolia / Khorzhevska
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Шестилетний мальчик, обнаруженный в Нижнем Новгороде после масштабных поисков, был сильно напуган и плакал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Нижегородской области.
В понедельник около 10 часов утра ребенок вышел из квартиры в доме на улице Гоголя и не вернулся. Родственники пропавшего обратились за помощью к правоохранительным органам. Следственными органами СК России по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств исчезновения шестилетнего ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В поисках ребенка принимали участие около 300 сотрудников полиции, следственного комитета, волонтеров, местных жителей. В поисково-спасательном центре "Рысь" сообщили РИА Новости, что после полуночи ребенка нашли живым, с ним все в порядке.
"Около 11 часов в понедельник мальчик был замечен в продуктовом магазине на улице Гоголя. Потом мальчика видели с неизвестным мужчиной около 40–45 лет. Информацию передали в Росгвардию, были разосланы ориентировки. В 00:40 во вторник сотрудниками вневедомственной охраны управления Росгвардии по Нижегородской области на улице Свободы в Сормовском районе был остановлен схожий по приметам мужчина и мальчик. Мальчик плакал, был сильно напуган и не мог ничего объяснить. Он был в истерике и просился к маме. Сотрудники Росгвардии успокоили ребенка, пообещали вскоре отвезти домой и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу", - рассказали агентству в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области, следователи СК при осмотре ребенка видимых телесных повреждений у него не обнаружили. По предварительным данным, все это время мальчик находился с 35-летним мужчиной, зафиксированным на камерах видеонаблюдения, с которым весь день гулял по городу Нижнему Новгороду.
"Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливается, не подвергся ли ребенок каким-либо противоправным деяниям. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
 
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