Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/podgotovka-1732758130.html
В СВР заявили о подготовке в ЕС новой кампании против России
В СВР заявили о подготовке в ЕС новой кампании против России - РИА Новости, 18.05.2021
В СВР заявили о подготовке в ЕС новой кампании против России
Руководство Евросоюза готовит новую клеветническую кампанию против России, обвиняя Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом, заявил глава Службы РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:42
2021-05-18T12:57
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
россия
евросоюз
москва
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Руководство Евросоюза готовит новую клеветническую кампанию против России, обвиняя Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.В ближайшее время на европейцев выльется "новый ушат лжи о России", добавил Нарышкин. В частности, по его мнению, это коснется борьбы с коронавирусом.В СВР подчеркивают, что "Россия настойчиво ведет диалог с профильными структурами Евросоюза, руководством стран — участниц организации в интересах содействия скорейшей массовой вакцинации населения Европы, в том числе с применением проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя препарата "Спутник V". "Настоящим тормозом для расширения масштабов вакцинации в европейских государствах является противодействие чиновников Евросоюза. Европейское агентство по лекарственным средствам, реагируя на неформальные указания высокопоставленных официальных лиц Евросоюза, продолжает блокировать сертификацию российских вакцин", — рассказал Нарышкин.В январе Россия подала заявку для регистрации "Спутника V" в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). В марте стартовала процедура последовательной экспертизы регистрационного досье. В апреле еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что при одобрении EMA российский препарат станет доступным для европейцев не раньше конца года. При этом сроки вакцинации населения ЕС постоянно срываются из-за дефицита вакцин."Спутник V" уже разрешена в 66 странах с общим населением около 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Его эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
https://ria.ru/20210516/balbek-1732511841.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da37df8136136f9c73f835d817ae0b37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, россия, евросоюз, москва, европа, в мире

В СВР заявили о подготовке в ЕС новой кампании против России

10:42 18.05.2021 (обновлено: 12:57 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Руководство Евросоюза готовит новую клеветническую кампанию против России, обвиняя Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Воистину, нет пределов цинизму и лицемерию", — приводит его слова пресс-бюро СВР.
В ближайшее время на европейцев выльется "новый ушат лжи о России", добавил Нарышкин. В частности, по его мнению, это коснется борьбы с коронавирусом.
В СВР подчеркивают, что "Россия настойчиво ведет диалог с профильными структурами Евросоюза, руководством стран — участниц организации в интересах содействия скорейшей массовой вакцинации населения Европы, в том числе с применением проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя препарата "Спутник V".
"Настоящим тормозом для расширения масштабов вакцинации в европейских государствах является противодействие чиновников Евросоюза. Европейское агентство по лекарственным средствам, реагируя на неформальные указания высокопоставленных официальных лиц Евросоюза, продолжает блокировать сертификацию российских вакцин", — рассказал Нарышкин.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 12:31
Бальбек счел озвученные в ЕС принципы отношений с Россией "словоблудием"
В январе Россия подала заявку для регистрации "Спутника V" в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). В марте стартовала процедура последовательной экспертизы регистрационного досье. В апреле еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что при одобрении EMA российский препарат станет доступным для европейцев не раньше конца года. При этом сроки вакцинации населения ЕС постоянно срываются из-за дефицита вакцин.
"Спутник V" уже разрешена в 66 странах с общим населением около 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Его эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинРоссияЕвросоюзМоскваЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния