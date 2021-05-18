https://ria.ru/20210518/podgotovka-1732758130.html

В СВР заявили о подготовке в ЕС новой кампании против России

В СВР заявили о подготовке в ЕС новой кампании против России - РИА Новости, 18.05.2021

В СВР заявили о подготовке в ЕС новой кампании против России

Руководство Евросоюза готовит новую клеветническую кампанию против России, обвиняя Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом, заявил глава Службы РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:42

2021-05-18T10:42

2021-05-18T12:57

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

россия

евросоюз

москва

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Руководство Евросоюза готовит новую клеветническую кампанию против России, обвиняя Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.В ближайшее время на европейцев выльется "новый ушат лжи о России", добавил Нарышкин. В частности, по его мнению, это коснется борьбы с коронавирусом.В СВР подчеркивают, что "Россия настойчиво ведет диалог с профильными структурами Евросоюза, руководством стран — участниц организации в интересах содействия скорейшей массовой вакцинации населения Европы, в том числе с применением проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя препарата "Спутник V". "Настоящим тормозом для расширения масштабов вакцинации в европейских государствах является противодействие чиновников Евросоюза. Европейское агентство по лекарственным средствам, реагируя на неформальные указания высокопоставленных официальных лиц Евросоюза, продолжает блокировать сертификацию российских вакцин", — рассказал Нарышкин.В январе Россия подала заявку для регистрации "Спутника V" в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). В марте стартовала процедура последовательной экспертизы регистрационного досье. В апреле еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что при одобрении EMA российский препарат станет доступным для европейцев не раньше конца года. При этом сроки вакцинации населения ЕС постоянно срываются из-за дефицита вакцин."Спутник V" уже разрешена в 66 странах с общим населением около 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Его эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).

https://ria.ru/20210516/balbek-1732511841.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, россия, евросоюз, москва, европа, в мире