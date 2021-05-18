https://ria.ru/20210518/pobeg-1732753987.html
"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ
"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ
“Среди заключенных, строивших в начале 50-х главное здание МГУ, был авиаконструктор. Он смастерил самодельный дельтаплан - и сбежал на нем...”. Это - начало известной легенды о строительстве университета. По одной из версий, беглеца потом привезли к Сталину, и вождь назначил его на высокий пост. Но могла ли такая история произойти на самом деле?
2021-05-18T12:00
2021-05-18T12:00
2021-05-18T12:00
какая-то мистика
подкаст
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"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ
“Среди заключенных, строивших в начале 50-х главное здание МГУ, был авиаконструктор. Он смастерил самодельный дельтаплан - и сбежал на нем...”. Это - начало известной легенды о строительстве университета. По одной из версий, беглеца потом привезли к Сталину, и вождь назначил его на высокий пост. Но могла ли такая история произойти на самом деле?
audio/mpeg
"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ
“Среди заключенных, строивших в начале 50-х главное здание МГУ, был авиаконструктор. Он смастерил самодельный дельтаплан - и сбежал на нем...”. Это - начало известной легенды о строительстве университета. По одной из версий, беглеца потом привезли к Сталину, и вождь назначил его на высокий пост. Но могла ли такая история произойти на самом деле?
audio/mpeg
Как строили одну из самых известных сталинских высоток - МГУ - рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина. В выпуске использованы данные Youtube-канала ученого Александра Ермакова, коллекционера легенд МГУ.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
"Он смастерил себе дельтаплан и прыгнул": легенда о побеге с крыши МГУ
“Среди заключенных, строивших в начале 50-х главное здание МГУ, был авиаконструктор. Он смастерил самодельный дельтаплан - и сбежал на нем...”. Это - начало известной легенды о строительстве университета. По одной из версий, беглеца потом привезли к Сталину, и вождь назначил его на высокий пост. Но могла ли такая история произойти на самом деле?