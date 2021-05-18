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Прокурор запросил шесть лет для политолога Платошкина
Прокурор запросил шесть лет для политолога Платошкина - РИА Новости, 18.05.2021
Прокурор запросил шесть лет для политолога Платошкина
Гособвинитель в ходе прений попросил приговорить политолога Николая Платошкина к шести годам колонии и назначить ему штраф в 500 тысяч рублей по делу о... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T21:36
2021-05-18T21:36
николай платошкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Гособвинитель в ходе прений попросил приговорить политолога Николая Платошкина к шести годам колонии и назначить ему штраф в 500 тысяч рублей по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщили РИА Новости в суде."Представитель прокуратуры запросил для Платошкина наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Оглашение приговора по данному уголовному делу назначено на среду, добавили в суде.В июне 2020 года СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Детали фабулы не раскрываются.Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.Виновным себя политолог не считает.
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
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николай платошкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф, хабаровский край, происшествия

Прокурор запросил шесть лет для политолога Платошкина

21:36 18.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Гособвинитель в ходе прений попросил приговорить политолога Николая Платошкина к шести годам колонии и назначить ему штраф в 500 тысяч рублей по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщили РИА Новости в суде.
"Представитель прокуратуры запросил для Платошкина наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
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Оглашение приговора по данному уголовному делу назначено на среду, добавили в суде.
В июне 2020 года СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Детали фабулы не раскрываются.
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Платошкин в сентябре 2019 года от КПРФ принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.
Виновным себя политолог не считает.
 
Николай ПлатошкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРГосдума РФХабаровский крайПроисшествия
 
 
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