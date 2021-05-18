https://ria.ru/20210518/piskarev-1732734311.html

В Госдуме рассказали об "опорных пунктах" антироссийских НПО в Европе

В Госдуме рассказали об "опорных пунктах" антироссийских НПО в Европе

Антироссийские проекты организаций, признанных в РФ нежелательными, активно реализуются через их опорные пункты в Польше, Чехии, Грузии, Украине и Прибалтике,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T06:52

2021-05-18T06:52

2021-05-18T07:02

госдума рф

генеральная прокуратура рф

чехия

сша

украина

россия

василий пискарев

прибалтика

грузия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Антироссийские проекты организаций, признанных в РФ нежелательными, активно реализуются через их опорные пункты в Польше, Чехии, Грузии, Украине и Прибалтике, заявил во вторник РИА Новости глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.По его словам, Государственная Дума 18 мая рассмотрит в первом чтении изменения в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан", а также в Уголовный кодекс (статью 284.1) и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (статью 31). Глава думской комиссии является одним из авторов законодательной инициативы.Согласно проекту, предлагается, в частности, ввести уголовную ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НПО. "Ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных организаций, в соответствии с предложенной поправкой в статью 284.1 УК РФ, предлагается ввести как в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, так и в виде обязательных или принудительных работ, а также в виде лишения свободы на срок от одного до четырех лет. Такое наказание предусматривается для лиц, уже подвергавшихся административному наказанию за подобные деяния. Организаторы подобной деструктивной деятельности рискуют лишиться свободы на срок до шести лет", - сказал Пискарев.В пояснительной записке к законопроектам отмечается, что профильная комиссия Госдумы установила многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков."Наши законопроекты - это ответная реакция на попытки недружественных стран через неправительственные организации продолжить в нашей стране деятельность, представляющую угрозу безопасности Российской Федерации. Одновременно - это очередное предупреждение тем, кто обслуживает за вознаграждение чужие национальные интересы, участвуя в деструктивной деятельности таких НПО как на территории России, так и за рубежом", - отметил депутат.Парламентарий признал, что деструктивная деятельность иностранных НПО в России продолжается, несмотря на имеющийся в законодательстве запрет на осуществление на территории страны программ и проектов нежелательных организаций, а также установленную административную и уголовную ответственность за руководство и участие в деятельности таких организаций.По данным, которые привел Пискарев, в настоящее время в реестре нежелательных значится 31 организация: 20 из США, три из Великобритании, две из Чехии и по одной - из Германии, Румынии, Литвы, Канады, Бельгии и Франции. Только в прошлом году, сообщил депутат, Генпрокуратура РФ приняла решения о признании нежелательной в России деятельности 12 НПО (почти 40% от общего числа) за действия, создающие угрозу безопасности государства.По сведениям главы профильной комиссии, только за два предшествующих года к административной ответственности за осуществление деятельности на территории России нежелательной организации было привлечено около 100 человек.

https://ria.ru/20210504/gosduma-1731145899.html

https://ria.ru/20210517/voyna-1732571974.html

https://ria.ru/20210507/vmeshatelstvo-1731421590.html

чехия

сша

украина

россия

прибалтика

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, генеральная прокуратура рф, чехия, сша, украина, россия, василий пискарев, прибалтика, грузия, в мире