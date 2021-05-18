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Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации двух партий
Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации двух партий - РИА Новости, 18.05.2021
Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации двух партий
Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ", после вступления... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:52
2021-05-18T16:52
россия
верховный суд рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ", после вступления решения в законную силу они прекратят существование, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко."Сегодня Верховный суд полностью удовлетворил иски министерства юстиции РФ о ликвидации политических партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ" за неучастие в необходимом по закону количестве выборов в течение семи лет подряд", - сказал Шевченко РИА Новости.Он пояснил, что партии имеют право подать апелляцию в установленный законом срок."После того как решение Верховного суда вступит в законную силу, партии будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц и прекратят свое существование", - добавил Шевченко.Ранее Шевченко сообщал РИА Новости, что количество партий, которые могут участвовать в выборах в РФ, с начала года сократилось с 37 до 32.
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россия, верховный суд рф, политика

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации двух партий

16:52 18.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ", после вступления решения в законную силу они прекратят существование, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко.
"Сегодня Верховный суд полностью удовлетворил иски министерства юстиции РФ о ликвидации политических партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ" за неучастие в необходимом по закону количестве выборов в течение семи лет подряд", - сказал Шевченко РИА Новости.
Он пояснил, что партии имеют право подать апелляцию в установленный законом срок.
"После того как решение Верховного суда вступит в законную силу, партии будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц и прекратят свое существование", - добавил Шевченко.
Ранее Шевченко сообщал РИА Новости, что количество партий, которые могут участвовать в выборах в РФ, с начала года сократилось с 37 до 32.
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