https://ria.ru/20210518/partii-1732836991.html

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации двух партий

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации двух партий - РИА Новости, 18.05.2021

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации двух партий

Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ", после вступления... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:52

2021-05-18T16:52

2021-05-18T16:52

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ", после вступления решения в законную силу они прекратят существование, сообщил РИА Новости член ЦИК Евгений Шевченко."Сегодня Верховный суд полностью удовлетворил иски министерства юстиции РФ о ликвидации политических партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ" за неучастие в необходимом по закону количестве выборов в течение семи лет подряд", - сказал Шевченко РИА Новости.Он пояснил, что партии имеют право подать апелляцию в установленный законом срок."После того как решение Верховного суда вступит в законную силу, партии будут исключены из Единого государственного реестра юридических лиц и прекратят свое существование", - добавил Шевченко.Ранее Шевченко сообщал РИА Новости, что количество партий, которые могут участвовать в выборах в РФ, с начала года сократилось с 37 до 32.

https://ria.ru/20210427/vybory-1730159373.html

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