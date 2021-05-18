https://ria.ru/20210518/pansionat-1732826996.html

В подмосковном пансионате незаконно удерживали пожилую женщину

В подмосковном пансионате незаконно удерживали пожилую женщину - РИА Новости, 18.05.2021

В подмосковном пансионате незаконно удерживали пожилую женщину

Пожилую женщину незаконно удерживали в частном пансионате в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:08

2021-05-18T16:08

2021-05-18T17:11

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пожилую женщину незаконно удерживали в частном пансионате в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Московской области.Отмечается, что прокуратура провела проверку в частном пансионате для пожилых людей. В арендованном доме гражданин предоставлял соцуслуги пожилым людям, в том числе связанные с их проживанием. В пансионате находились 76 граждан.Как сообщает прокуратура, в ходе проверки были выявлены многочисленные грубые нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил. Незаконная деятельность пансионата была пресечена."В ходе проверки выявлен факт незаконного лишения свободы пожилой женщины, которая была обездвижена путем привязывания к кровати за обе руки. По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Как пояснила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, женщина была привязана к кровати колготками. Сейчас следователи допрашивают сотрудников пансионата для установления всех обстоятельств.

https://ria.ru/20210517/birzha-1732664697.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), происшествия