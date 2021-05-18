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В подмосковном пансионате незаконно удерживали пожилую женщину
В подмосковном пансионате незаконно удерживали пожилую женщину - РИА Новости, 18.05.2021
В подмосковном пансионате незаконно удерживали пожилую женщину
Пожилую женщину незаконно удерживали в частном пансионате в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:08
2021-05-18T17:11
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пожилую женщину незаконно удерживали в частном пансионате в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Московской области.Отмечается, что прокуратура провела проверку в частном пансионате для пожилых людей. В арендованном доме гражданин предоставлял соцуслуги пожилым людям, в том числе связанные с их проживанием. В пансионате находились 76 граждан.Как сообщает прокуратура, в ходе проверки были выявлены многочисленные грубые нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил. Незаконная деятельность пансионата была пресечена."В ходе проверки выявлен факт незаконного лишения свободы пожилой женщины, которая была обездвижена путем привязывания к кровати за обе руки. По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Как пояснила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, женщина была привязана к кровати колготками. Сейчас следователи допрашивают сотрудников пансионата для установления всех обстоятельств.
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россия, московская область (подмосковье), происшествия

В подмосковном пансионате незаконно удерживали пожилую женщину

16:08 18.05.2021 (обновлено: 17:11 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пожилую женщину незаконно удерживали в частном пансионате в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Московской области.
Отмечается, что прокуратура провела проверку в частном пансионате для пожилых людей. В арендованном доме гражданин предоставлял соцуслуги пожилым людям, в том числе связанные с их проживанием. В пансионате находились 76 граждан.
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Как сообщает прокуратура, в ходе проверки были выявлены многочисленные грубые нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил. Незаконная деятельность пансионата была пресечена.
"В ходе проверки выявлен факт незаконного лишения свободы пожилой женщины, которая была обездвижена путем привязывания к кровати за обе руки. По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Как пояснила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, женщина была привязана к кровати колготками. Сейчас следователи допрашивают сотрудников пансионата для установления всех обстоятельств.
 
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