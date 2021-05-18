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В Адыгее депутата обвинили в хищении при обустройстве Вечного огня
В Адыгее депутата обвинили в хищении при обустройстве Вечного огня - РИА Новости, 18.05.2021
В Адыгее депутата обвинили в хищении при обустройстве Вечного огня
Бывший замглавы Гиагинского района Адыгеи и местный депутат-бизнесмен предстанут перед судом по обвинению в крупном хищении бюджетных средств при реализации... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:29
2021-05-18T15:29
2021-05-18T15:29
россия
гиагинский район
республика адыгея
происшествия
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КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Бывший замглавы Гиагинского района Адыгеи и местный депутат-бизнесмен предстанут перед судом по обвинению в крупном хищении бюджетных средств при реализации контракта на благоустройство памятника "Вечный огонь", сообщает республиканское СУСК."По материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы МО "Гиагинский район" и депутата Совета народных депутатов муниципального образования "Гиагинский район", являющегося одновременно индивидуальным предпринимателем. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По версии следствия, летом 2019 года бывший заместитель главы района помог депутату-бизнесмену заключить фиктивные договоры с сельским поселением "на выполнение работ по комплексному благоустройству территории памятника "Вечный огонь" и прилегающего парка в станице Гиагинской в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды". Отмечается, что объемы и стоимость работ были намеренно завышены и в результате республиканскому минстрою причинен ущерб на сумму свыше 1,7 миллиона рублей."В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляет СУСК.
https://ria.ru/20210428/khischenie-1730401530.html
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россия, гиагинский район, республика адыгея, происшествия