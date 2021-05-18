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Три палестинца погибли в перестрелке с израильскими военными
Три палестинца погибли в перестрелке с израильскими военными - РИА Новости, 18.05.2021
Три палестинца погибли в перестрелке с израильскими военными
Три палестинца погибли и 26 получили ранения в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил Минздрав Палестинской национальной... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T21:49
2021-05-18T21:49
2021-05-18T23:11
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
красный полумесяц
рамаллах
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Три палестинца погибли и 26 получили ранения в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил Минздрав Палестинской национальной администрации.Об этой перестрелке ранее рассказали в армии Израиля. Там уточнили, что она произошла днем на въезде в Рамаллах. По данным телерадиокомпании "КАН", пострадали двое израильских военных.Еще 41 палестинец получил ранения в перестрелке с полицией в районе Шейх Джаррах Восточного Иерусалима, сообщила организация "Красный полумесяц".Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили примерно 3700 ракет, из них 540 упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи снарядов, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 213.
https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, красный полумесяц, рамаллах, палестинская национальная администрация, палестина, восточный иерусалим, в мире