https://ria.ru/20210518/palestintsy-1732872967.html

Три палестинца погибли в перестрелке с израильскими военными

Три палестинца погибли в перестрелке с израильскими военными - РИА Новости, 18.05.2021

Три палестинца погибли в перестрелке с израильскими военными

Три палестинца погибли и 26 получили ранения в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил Минздрав Палестинской национальной... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T21:49

2021-05-18T21:49

2021-05-18T23:11

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

красный полумесяц

рамаллах

палестинская национальная администрация

палестина

восточный иерусалим

в мире

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Три палестинца погибли и 26 получили ранения в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил Минздрав Палестинской национальной администрации.Об этой перестрелке ранее рассказали в армии Израиля. Там уточнили, что она произошла днем на въезде в Рамаллах. По данным телерадиокомпании "КАН", пострадали двое израильских военных.Еще 41 палестинец получил ранения в перестрелке с полицией в районе Шейх Джаррах Восточного Иерусалима, сообщила организация "Красный полумесяц".Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили примерно 3700 ракет, из них 540 упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи снарядов, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 213.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

https://ria.ru/20210513/palestina-1732056926.html

рамаллах

палестина

восточный иерусалим

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, красный полумесяц, рамаллах, палестинская национальная администрация, палестина, восточный иерусалим, в мире