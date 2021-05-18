https://ria.ru/20210518/palestina-1732840468.html

Близ палестинского района Рамаллах произошла перестрелка

Близ палестинского района Рамаллах произошла перестрелка - РИА Новости, 18.05.2021

Близ палестинского района Рамаллах произошла перестрелка

В районе Рамаллах на Западном берегу реки Иордан произошла стрельба, сообщили в пресс-службе армии Израиля. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:11

2021-05-18T17:11

2021-05-18T18:47

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

западный берег реки иордан

рамаллах

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. В районе Рамаллах на Западном берегу реки Иордан произошла стрельба, сообщили в пресс-службе армии Израиля.По данным телерадиокомпании "КАН", перестрелка случилась на въезде в город, в ней участвовали палестинцы и израильские военные. Двое военнослужащих получили ранения.В Минздраве ПНА заявили, что в результате инцидента один палестинец погиб.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 220.

https://ria.ru/20210518/izrail-1732806573.html

https://ria.ru/20210518/konflikt-1732806026.html

западный берег реки иордан

рамаллах

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, западный берег реки иордан, рамаллах, израиль, в мире