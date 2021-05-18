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Близ палестинского района Рамаллах произошла перестрелка
Близ палестинского района Рамаллах произошла перестрелка - РИА Новости, 18.05.2021
Близ палестинского района Рамаллах произошла перестрелка
В районе Рамаллах на Западном берегу реки Иордан произошла стрельба, сообщили в пресс-службе армии Израиля. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:11
2021-05-18T18:47
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
западный берег реки иордан
рамаллах
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. В районе Рамаллах на Западном берегу реки Иордан произошла стрельба, сообщили в пресс-службе армии Израиля.По данным телерадиокомпании "КАН", перестрелка случилась на въезде в город, в ней участвовали палестинцы и израильские военные. Двое военнослужащих получили ранения.В Минздраве ПНА заявили, что в результате инцидента один палестинец погиб.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 220.
https://ria.ru/20210518/izrail-1732806573.html
https://ria.ru/20210518/konflikt-1732806026.html
западный берег реки иордан
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, западный берег реки иордан, рамаллах, израиль, в мире

Близ палестинского района Рамаллах произошла перестрелка

17:11 18.05.2021 (обновлено: 18:47 18.05.2021)
 
© REUTERS / Ammar AwadСтолкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности недалеко от поселения Бейт-Эль в районе Рамаллаха на Западном берегу
Столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности недалеко от поселения Бейт-Эль в районе Рамаллаха на Западном берегу - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. В районе Рамаллах на Западном берегу реки Иордан произошла стрельба, сообщили в пресс-службе армии Израиля.
По данным телерадиокомпании "КАН", перестрелка случилась на въезде в город, в ней участвовали палестинцы и израильские военные. Двое военнослужащих получили ранения.
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Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая после того, как попытка выселить несколько арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме привела к масштабным столкновениями палестинцев и полиции Израиля. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 220.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуЗападный берег реки ИорданРамаллахИзраильВ мире
 
 
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