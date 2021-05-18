Путин не планирует уходить в полноценный летний отпуск
12:43 18.05.2021 (обновлено: 13:14 18.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время рыбалки. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. У президента России Владимира Путина летом не будет полноценного отпуска, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Полноценный... я даже не зная его планов, могу точно сказать, что не будет. В любом случае, он больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных каких-то рабочих мероприятий. Просто не позволяет ему его должность главы государства, поэтому таких отпускных планов у него нет. Но, как правило, вы знаете, он какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин проводить полноценный летний отпуск в этом году.
Он добавил, что ему сейчас неизвестно о каких-то конкретных планах президента по посещению определенных мест.