Путин не планирует уходить в полноценный летний отпуск

"Полноценный... я даже не зная его планов, могу точно сказать, что не будет. В любом случае, он больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных каких-то рабочих мероприятий. Просто не позволяет ему его должность главы государства, поэтому таких отпускных планов у него нет. Но, как правило, вы знаете, он какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин проводить полноценный летний отпуск в этом году.