Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/otpusk-1732785924.html
Путин не планирует уходить в полноценный летний отпуск
Путин не планирует уходить в полноценный летний отпуск - РИА Новости, 18.05.2021
Путин не планирует уходить в полноценный летний отпуск
У президента России Владимира Путина летом не будет полноценного отпуска, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:43
2021-05-18T13:14
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102770/98/1027709886_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0c668ae0bb5c82c964e093fa39222ee9.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. У президента России Владимира Путина летом не будет полноценного отпуска, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Он добавил, что ему сейчас неизвестно о каких-то конкретных планах президента по посещению определенных мест.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/102770/98/1027709886_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_19382bf9f694ff2da8a730fbca69dfa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин не планирует уходить в полноценный летний отпуск

12:43 18.05.2021 (обновлено: 13:14 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время рыбалки. Архивное фото
Президент России Владимир Путин во время рыбалки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. У президента России Владимира Путина летом не будет полноценного отпуска, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Полноценный... я даже не зная его планов, могу точно сказать, что не будет. В любом случае, он больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных каких-то рабочих мероприятий. Просто не позволяет ему его должность главы государства, поэтому таких отпускных планов у него нет. Но, как правило, вы знаете, он какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин проводить полноценный летний отпуск в этом году.
Он добавил, что ему сейчас неизвестно о каких-то конкретных планах президента по посещению определенных мест.
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния