https://ria.ru/20210518/otnosheniya-1732757066.html

В ВПК оценили уровень отношений между Россией и США

В ВПК оценили уровень отношений между Россией и США

Отношения между Россией и США стали хуже, чем во времена холодной войны, поэтому в современной международной ситуации Россия обязана иметь достаточный оборонный РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:37

2021-05-18T10:37

2021-05-18T11:01

владимир поспелов

россия

ссср

сша

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и США стали хуже, чем во времена холодной войны, поэтому в современной международной ситуации Россия обязана иметь достаточный оборонный потенциал, заявил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов."Сейчас мы попали в условия, когда слова "холодная война" не говорят, но отношения между Россией и США хуже некуда. Даже во времена противостояния США и СССР до такого упадка отношений не доходило. Мир полон противоречий, и мы в этих условиях обязаны иметь достаточный оборонный потенциал", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210507/oon-1731421912.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир поспелов, россия, ссср, сша, в мире