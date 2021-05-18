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В ВПК оценили уровень отношений между Россией и США
В ВПК оценили уровень отношений между Россией и США
Отношения между Россией и США стали хуже, чем во времена холодной войны, поэтому в современной международной ситуации Россия обязана иметь достаточный оборонный РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:37
2021-05-18T10:37
2021-05-18T11:01
владимир поспелов
россия
ссср
сша
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и США стали хуже, чем во времена холодной войны, поэтому в современной международной ситуации Россия обязана иметь достаточный оборонный потенциал, заявил в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов."Сейчас мы попали в условия, когда слова "холодная война" не говорят, но отношения между Россией и США хуже некуда. Даже во времена противостояния США и СССР до такого упадка отношений не доходило. Мир полон противоречий, и мы в этих условиях обязаны иметь достаточный оборонный потенциал", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>
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владимир поспелов, россия, ссср, сша, в мире