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NI назвал ошибку Байдена, из-за которой Киев проиграет в войне с Москвой
NI назвал ошибку Байдена, из-за которой Киев проиграет в войне с Москвой - РИА Новости, 18.05.2021
NI назвал ошибку Байдена, из-за которой Киев проиграет в войне с Москвой
В случае резкого ухудшения отношений США и Турции Киев и Анкара не смогут объединиться для противостояния России в Черном море, пишет The National Interest. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:26
2021-05-18T19:26
россия
черное море
джо байден
турция
сша
украина
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В случае резкого ухудшения отношений США и Турции Киев и Анкара не смогут объединиться для противостояния России в Черном море, пишет The National Interest. В материале политический аналитик Харун Карчич заявил, что администрация Байдена заинтересована в поддержке Киева против "территориальной экспансии" России в Черном море. Однако, по его мнению, Украина вряд ли сможет достичь поставленных целей без поддержки Турции."Потеря союзника по НАТО, который граничит с Черным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией — равносильно тому, что все эти стратегические регионы будут поданы России на серебряном блюде", — объяснил эксперт.Ранее адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис предположил, что в случае обострения отношений России и Украины вооруженное столкновение с большей вероятностью произойдет именно в акватории Черного моря. Ставридис отметил, что Москва одержит безоговорочную победу, тогда как войска НАТО не успеют вовремя достигнуть региона.
https://ria.ru/20210510/stolknovenie-1731691265.html
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россия
черное море
турция
сша
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россия, черное море, джо байден, турция, сша, украина

NI назвал ошибку Байдена, из-за которой Киев проиграет в войне с Москвой

19:26 18.05.2021
 
© U.S. Navy photo by Lt. j.g. David HancockАмериканский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море
Американский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© U.S. Navy photo by Lt. j.g. David Hancock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В случае резкого ухудшения отношений США и Турции Киев и Анкара не смогут объединиться для противостояния России в Черном море, пишет The National Interest.
В материале политический аналитик Харун Карчич заявил, что администрация Байдена заинтересована в поддержке Киева против "территориальной экспансии" России в Черном море. Однако, по его мнению, Украина вряд ли сможет достичь поставленных целей без поддержки Турции.
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 20:49
NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море
"Потеря союзника по НАТО, который граничит с Черным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией — равносильно тому, что все эти стратегические регионы будут поданы России на серебряном блюде", — объяснил эксперт.
Ранее адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис предположил, что в случае обострения отношений России и Украины вооруженное столкновение с большей вероятностью произойдет именно в акватории Черного моря. Ставридис отметил, что Москва одержит безоговорочную победу, тогда как войска НАТО не успеют вовремя достигнуть региона.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 21:14
Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО
 
РоссияЧерное мореДжо БайденТурцияСШАУкраина
 
 
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