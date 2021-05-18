https://ria.ru/20210518/oshibka-1732860674.html

NI назвал ошибку Байдена, из-за которой Киев проиграет в войне с Москвой

NI назвал ошибку Байдена, из-за которой Киев проиграет в войне с Москвой - РИА Новости, 18.05.2021

NI назвал ошибку Байдена, из-за которой Киев проиграет в войне с Москвой

В случае резкого ухудшения отношений США и Турции Киев и Анкара не смогут объединиться для противостояния России в Черном море, пишет The National Interest. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:26

2021-05-18T19:26

2021-05-18T19:26

россия

черное море

джо байден

турция

сша

украина

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В случае резкого ухудшения отношений США и Турции Киев и Анкара не смогут объединиться для противостояния России в Черном море, пишет The National Interest. В материале политический аналитик Харун Карчич заявил, что администрация Байдена заинтересована в поддержке Киева против "территориальной экспансии" России в Черном море. Однако, по его мнению, Украина вряд ли сможет достичь поставленных целей без поддержки Турции."Потеря союзника по НАТО, который граничит с Черным, Эгейским, Средиземным морями, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией — равносильно тому, что все эти стратегические регионы будут поданы России на серебряном блюде", — объяснил эксперт.Ранее адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис предположил, что в случае обострения отношений России и Украины вооруженное столкновение с большей вероятностью произойдет именно в акватории Черного моря. Ставридис отметил, что Москва одержит безоговорочную победу, тогда как войска НАТО не успеют вовремя достигнуть региона.

https://ria.ru/20210510/stolknovenie-1731691265.html

https://ria.ru/20210506/nato-1731345124.html

россия

черное море

турция

сша

украина

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россия, черное море, джо байден, турция, сша, украина