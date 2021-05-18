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Госдума поддержала усиление контроля за законностью владения оружием
Госдума поддержала усиление контроля за законностью владения оружием - РИА Новости, 18.05.2021
Госдума поддержала усиление контроля за законностью владения оружием
Государственная дума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который позволит усилить контроль за законностью владения оружием,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:48
2021-05-18T18:36
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Государственная дума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который позволит усилить контроль за законностью владения оружием, предлагается запретить выдавать лицензии гражданам, имеющим две и более судимости, а также хранить списанное оружие без уведомления об этом подразделений Росгвардии.Законопроект был внесен в Госдуму 21 декабря 2020 года. По словам одного из авторов проекта, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, депутаты предлагают исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.Кроме того, предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.Как отметил Пискарев, предлагаемые ограничительные меры носят профилактический характер, они поставят "дополнительные барьеры на пути проникновения оружия в криминальную среду и в целом послужат укреплению правопорядка и безопасности граждан".Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом также уточняются основания для аннулирования лицензий и разрешений. Дополнительно устанавливаются основания для изъятия оружия и патронов, направленные на "недопущение ношения оружия лицами, находящимися в состоянии опьянения".Кроме того, проектом предусматривается внесение изменений в законы о СМИ и защите информации. Авторы предлагают запретить размещение в СМИ и интернете "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств".
https://ria.ru/20210517/oruzhie-1732668187.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество

Госдума поддержала усиление контроля за законностью владения оружием

17:48 18.05.2021 (обновлено: 18:36 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Государственная дума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который позволит усилить контроль за законностью владения оружием, предлагается запретить выдавать лицензии гражданам, имеющим две и более судимости, а также хранить списанное оружие без уведомления об этом подразделений Росгвардии.
Законопроект был внесен в Госдуму 21 декабря 2020 года. По словам одного из авторов проекта, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, депутаты предлагают исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.
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Кроме того, предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.
Как отметил Пискарев, предлагаемые ограничительные меры носят профилактический характер, они поставят "дополнительные барьеры на пути проникновения оружия в криминальную среду и в целом послужат укреплению правопорядка и безопасности граждан".
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Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом также уточняются основания для аннулирования лицензий и разрешений. Дополнительно устанавливаются основания для изъятия оружия и патронов, направленные на "недопущение ношения оружия лицами, находящимися в состоянии опьянения".
Кроме того, проектом предусматривается внесение изменений в законы о СМИ и защите информации. Авторы предлагают запретить размещение в СМИ и интернете "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств".
 
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