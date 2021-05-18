https://ria.ru/20210518/oruzhie-1732846380.html

Госдума поддержала усиление контроля за законностью владения оружием

Госдума поддержала усиление контроля за законностью владения оружием - РИА Новости, 18.05.2021

Госдума поддержала усиление контроля за законностью владения оружием

Государственная дума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который позволит усилить контроль за законностью владения оружием,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:48

2021-05-18T17:48

2021-05-18T18:36

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Государственная дума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который позволит усилить контроль за законностью владения оружием, предлагается запретить выдавать лицензии гражданам, имеющим две и более судимости, а также хранить списанное оружие без уведомления об этом подразделений Росгвардии.Законопроект был внесен в Госдуму 21 декабря 2020 года. По словам одного из авторов проекта, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, депутаты предлагают исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.Кроме того, предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.Как отметил Пискарев, предлагаемые ограничительные меры носят профилактический характер, они поставят "дополнительные барьеры на пути проникновения оружия в криминальную среду и в целом послужат укреплению правопорядка и безопасности граждан".Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом также уточняются основания для аннулирования лицензий и разрешений. Дополнительно устанавливаются основания для изъятия оружия и патронов, направленные на "недопущение ношения оружия лицами, находящимися в состоянии опьянения".Кроме того, проектом предусматривается внесение изменений в законы о СМИ и защите информации. Авторы предлагают запретить размещение в СМИ и интернете "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств".

https://ria.ru/20210517/oruzhie-1732668187.html

https://ria.ru/20210514/oruzhie-1732246867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество