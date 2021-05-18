https://ria.ru/20210518/obuchenie-1732826411.html

ГД поддержала проект о наказании за учебу в нежелательных НПО за рубежом

ГД поддержала проект о наказании за учебу в нежелательных НПО за рубежом - РИА Новости, 18.05.2021

ГД поддержала проект о наказании за учебу в нежелательных НПО за рубежом

Государственная дума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ответственности вплоть до уголовной за участие в обучении на зарубежных... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:04

2021-05-18T16:04

2021-05-18T16:04

россия

василий пискарев

госдума рф

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сша

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Государственная дума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ответственности вплоть до уголовной за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НПО.Изменения вносятся в Уголовный кодекс (статью 284.1) и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (статью 31)."Ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных организаций, в соответствии с предложенной поправкой в статью 284.1 УК РФ, предлагается ввести как в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, так и в виде обязательных или принудительных работ, а также в виде лишения свободы на срок от одного до четырех лет. Такое наказание предусматривается для лиц, уже подвергавшихся административному наказанию за подобные деяния. Организаторы подобной деструктивной деятельности рискуют лишиться свободы на срок до шести лет", - сказал РИА Новости глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что профильная комиссия Госдумы установила многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.Сейчас законы не предусматривают наказание за участие в подобных тренингах за пределами страны.По данным, которые привел Пискарев, в настоящее время в реестре нежелательных значится 31 организация: 20 из США, три из Великобритании, две из Чехии и по одной - из Германии, Румынии, Литвы, Канады, Бельгии и Франции. Только в прошлом году, сообщил депутат, Генпрокуратура РФ приняла решения о признании нежелательной в России деятельности 12 НПО (почти 40% от общего числа) за действия, создающие угрозу безопасности государства.По сведениям главы профильной комиссии, только за два предшествующих года к административной ответственности за осуществление деятельности на территории России нежелательной организации было привлечено около 100 человек.

https://ria.ru/20201126/rossiya-1586493370.html

https://ria.ru/20210518/zapret-1732816255.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, франция, сша, общество