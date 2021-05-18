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В Якутии начали проверку после смерти девушки, сорвавшейся с обрыва

В Якутии начали проверку после смерти девушки, сорвавшейся с обрыва

Следователи в Томпонском районе Якутии начали проверку после смерти девушки, сорвавшейся с высокого обрыва, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:10

2021-05-18T08:10

2021-05-18T08:10

россия

следственный комитет россии (ск рф)

томпонский район

происшествия

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ЯКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Следователи в Томпонском районе Якутии начали проверку после смерти девушки, сорвавшейся с высокого обрыва, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.Пользователи соцсети распространили сообщения о том, что в селе Тополиное молодая учительница английского языка, которая пытаясь сделать селфи, сорвалась с высокого обрыва и погибла.В настоящее время следователем Восточно-Якутского МСО СУ СК России по республике проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы событий, назначена судебно-медицинская экспертиза. "По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством России", - добавили в СУСК.

россия

томпонский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), томпонский район, происшествия