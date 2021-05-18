В Якутии начали проверку после смерти девушки, сорвавшейся с обрыва
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
ЯКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Следователи в Томпонском районе Якутии начали проверку после смерти девушки, сорвавшейся с высокого обрыва, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
Пользователи соцсети распространили сообщения о том, что в селе Тополиное молодая учительница английского языка, которая пытаясь сделать селфи, сорвалась с высокого обрыва и погибла.
"16 мая 2021 года около 11 часов на участке местности возле села Тополиное Томпонского района, представляющем собой скалистую и обрывистую местность, женщина 1990 года рождения подошла к краю обрыва, сорвалась, упала с высоты около 20 метров на лед реки и скончалась на месте происшествия. По данному сообщению организовано проведение процессуальной проверки", - рассказала Дворецкая.
В настоящее время следователем Восточно-Якутского МСО СУ СК России по республике проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы событий, назначена судебно-медицинская экспертиза. "По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством России", - добавили в СУСК.