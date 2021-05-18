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ЛНР обвинила Киев в блокировании обмена пленными
ЛНР обвинила Киев в блокировании обмена пленными
Представители Киева на переговорах по Донбассу блокируют обсуждение вопросов снятия обвинений с переданных в ходе обменов лиц (процессуальной очистки), а также... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:33
2021-05-18T11:33
ольга кобцева
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
в мире
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по Донбассу блокируют обсуждение вопросов снятия обвинений с переданных в ходе обменов лиц (процессуальной очистки), а также новых обменов, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики Мария Ковшарь.Во вторник состоялась видеоконференция гуманитарной подгруппы по Донбассу. Ранее руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявила, что ЛНР разыскивает на подконтрольной Киеву территории порядка 50 человек. ЛНР неоднократно обвиняла Киев в отсутствии шагов, направленных на проведение обмена пленными в Донбассе."Вопрос обменов все также блокируется Киевом. Представитель Украины продолжает рассказывать анекдоты вместо ответа на вопросы координатора о ситуации с "процессуальной очисткой", - заявила Ковшарь журналистам.Пресс-секретарь делегации напомнила, что Киев должен был обеспечить в кратчайшие сроки выполнение всех необходимых процедур по снятию обвинений в соответствии с обязательствами от декабря 2019 года и апреля 2020 года и информировать о ходе их выполнения гуманитарную подгруппу."Но здесь также есть "положительная динамика" - украинская сторона обещает рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, чтобы сделать возможным выполнение своих обязательств", - добавила Ковшарь.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
https://ria.ru/20210517/obstrel-1732620712.html
https://ria.ru/20210517/bronetekhnika-1732598607.html
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донецкая народная республика
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ольга кобцева, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, в мире

ЛНР обвинила Киев в блокировании обмена пленными

11:33 18.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по Донбассу блокируют обсуждение вопросов снятия обвинений с переданных в ходе обменов лиц (процессуальной очистки), а также новых обменов, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики Мария Ковшарь.
Во вторник состоялась видеоконференция гуманитарной подгруппы по Донбассу. Ранее руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявила, что ЛНР разыскивает на подконтрольной Киеву территории порядка 50 человек. ЛНР неоднократно обвиняла Киев в отсутствии шагов, направленных на проведение обмена пленными в Донбассе.
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"Вопрос обменов все также блокируется Киевом. Представитель Украины продолжает рассказывать анекдоты вместо ответа на вопросы координатора о ситуации с "процессуальной очисткой", - заявила Ковшарь журналистам.
Пресс-секретарь делегации напомнила, что Киев должен был обеспечить в кратчайшие сроки выполнение всех необходимых процедур по снятию обвинений в соответствии с обязательствами от декабря 2019 года и апреля 2020 года и информировать о ходе их выполнения гуманитарную подгруппу.
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"Но здесь также есть "положительная динамика" - украинская сторона обещает рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, чтобы сделать возможным выполнение своих обязательств", - добавила Ковшарь.
Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
 
Ольга КобцеваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛуганскВ мире
 
 
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