https://ria.ru/20210518/nlo-1732831861.html
Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения об НЛО в США
Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения об НЛО в США - РИА Новости, 18.05.2021
Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения об НЛО в США
Подавляющее большинство наблюдений НЛО объясняется природными явлениями, но испытания секретной военной техники тоже возможны, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:34
2021-05-18T16:34
2021-05-18T18:11
андрей борисенко
военно-морские силы сша
космос - риа наука
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подавляющее большинство наблюдений НЛО объясняется природными явлениями, но испытания секретной военной техники тоже возможны, рассказал РИА Новости российский космонавт Андрей Борисенко.Ранее в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS бывший пилот ВМС США Райан Грейвз заявил, что его эскадрон с 2014 года наблюдает НЛО над восточным побережьем США, включая полет объекта против ветра. Грейвз допустил, что появление подобных объектов может иметь три объяснения: секретные технологии США, разведывательные летательные аппараты России и Китая и сверхъестественные явления."Наверное, какой-то шанс каких-то подобных явлений, действительно имеет отношение к закрытым военным технологиям, но скорее всего, в 99 случаев из 100 - это хорошо известные и понятные физические процессы, которые просто необычно выглядят", - сказал космонавт.По его словам, при спокойном обсуждении и размышлении можно найти понятное научное объяснение необычным явлениям.
https://ria.ru/20210516/nlo-1732426427.html
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андрей борисенко, военно-морские силы сша, космос - риа наука, сша