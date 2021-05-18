Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/nlo-1732831861.html
Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения об НЛО в США
Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения об НЛО в США - РИА Новости, 18.05.2021
Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения об НЛО в США
Подавляющее большинство наблюдений НЛО объясняется природными явлениями, но испытания секретной военной техники тоже возможны, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:34
2021-05-18T18:11
андрей борисенко
военно-морские силы сша
космос - риа наука
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/77105/86/771058646_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3127e80496fd578e799ef3c00a97929c.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подавляющее большинство наблюдений НЛО объясняется природными явлениями, но испытания секретной военной техники тоже возможны, рассказал РИА Новости российский космонавт Андрей Борисенко.Ранее в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS бывший пилот ВМС США Райан Грейвз заявил, что его эскадрон с 2014 года наблюдает НЛО над восточным побережьем США, включая полет объекта против ветра. Грейвз допустил, что появление подобных объектов может иметь три объяснения: секретные технологии США, разведывательные летательные аппараты России и Китая и сверхъестественные явления."Наверное, какой-то шанс каких-то подобных явлений, действительно имеет отношение к закрытым военным технологиям, но скорее всего, в 99 случаев из 100 - это хорошо известные и понятные физические процессы, которые просто необычно выглядят", - сказал космонавт.По его словам, при спокойном обсуждении и размышлении можно найти понятное научное объяснение необычным явлениям.
https://ria.ru/20210516/nlo-1732426427.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/77105/86/771058646_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_b5262950adc59e52044233bf8b8348e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей борисенко, военно-морские силы сша, космос - риа наука, сша

Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения об НЛО в США

16:34 18.05.2021 (обновлено: 18:11 18.05.2021)
 
© Fotolia / fergregoryНЛО
НЛО - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Fotolia / fergregory
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подавляющее большинство наблюдений НЛО объясняется природными явлениями, но испытания секретной военной техники тоже возможны, рассказал РИА Новости российский космонавт Андрей Борисенко.
Ранее в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS бывший пилот ВМС США Райан Грейвз заявил, что его эскадрон с 2014 года наблюдает НЛО над восточным побережьем США, включая полет объекта против ветра. Грейвз допустил, что появление подобных объектов может иметь три объяснения: секретные технологии США, разведывательные летательные аппараты России и Китая и сверхъестественные явления.
"Наверное, какой-то шанс каких-то подобных явлений, действительно имеет отношение к закрытым военным технологиям, но скорее всего, в 99 случаев из 100 - это хорошо известные и понятные физические процессы, которые просто необычно выглядят", - сказал космонавт.
По его словам, при спокойном обсуждении и размышлении можно найти понятное научное объяснение необычным явлениям.
Посетители Международного музея НЛО в США - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 08:00
"Повреждение мозга": НЛО — на службе Кремля
 
Андрей БорисенкоВоенно-морские силы СШАКосмос - РИА НаукаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния