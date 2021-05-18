Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/nepogoda-1732875262.html
В Петербурге два человека пострадали из-за непогоды
В Петербурге два человека пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 18.05.2021
В Петербурге два человека пострадали из-за непогоды
Два человека пострадали от падения конструкции из-за порывов ветра в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T22:39
2021-05-18T22:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Два человека пострадали от падения конструкции из-за порывов ветра в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС."Пострадали от падения конструкции два человека", - сообщили в МЧС, не уточнив подробности. По информации местных СМИ, возле станции метро "Пионерская" обрушилась крыша фаст-фуда, из-за чего пострадали люди.По данным на 22 часа, спасатели совершили 57 выездов для ликвидации последствий непогоды в Петербурге, из них 26 - из-за падения деревьев, 12 - из-за угрозы падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций, три выезда - из-за падения кладки балкона.По предварительным данным, пострадало 12 автомобилей. По данным МЧС, скорость максимальных порывов ветра достигала 17 метров в секунду.
https://ria.ru/20210518/meksika-1732872346.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге два человека пострадали из-за непогоды

22:39 18.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Два человека пострадали от падения конструкции из-за порывов ветра в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
"Пострадали от падения конструкции два человека", - сообщили в МЧС, не уточнив подробности. По информации местных СМИ, возле станции метро "Пионерская" обрушилась крыша фаст-фуда, из-за чего пострадали люди.
По данным на 22 часа, спасатели совершили 57 выездов для ликвидации последствий непогоды в Петербурге, из них 26 - из-за падения деревьев, 12 - из-за угрозы падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций, три выезда - из-за падения кладки балкона.
По предварительным данным, пострадало 12 автомобилей. По данным МЧС, скорость максимальных порывов ветра достигала 17 метров в секунду.
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
21:42
В Мексике 124 тысячи человек остались без света из-за сильного шторма
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния