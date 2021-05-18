https://ria.ru/20210518/nepogoda-1732875262.html

В Петербурге два человека пострадали из-за непогоды

В Петербурге два человека пострадали из-за непогоды - РИА Новости, 18.05.2021

В Петербурге два человека пострадали из-за непогоды

Два человека пострадали от падения конструкции из-за порывов ветра в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T22:39

2021-05-18T22:39

2021-05-18T22:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Два человека пострадали от падения конструкции из-за порывов ветра в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС."Пострадали от падения конструкции два человека", - сообщили в МЧС, не уточнив подробности. По информации местных СМИ, возле станции метро "Пионерская" обрушилась крыша фаст-фуда, из-за чего пострадали люди.По данным на 22 часа, спасатели совершили 57 выездов для ликвидации последствий непогоды в Петербурге, из них 26 - из-за падения деревьев, 12 - из-за угрозы падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций, три выезда - из-за падения кладки балкона.По предварительным данным, пострадало 12 автомобилей. По данным МЧС, скорость максимальных порывов ветра достигала 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20210518/meksika-1732872346.html

санкт-петербург

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия