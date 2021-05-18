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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210518/neft-1732754916.html
Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель - РИА Новости, 18.05.2021
Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель
Цена барреля нефти марки Brent впервые с 15 марта превысила отметку в 70 долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:29
2021-05-18T10:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Цена барреля нефти марки Brent впервые с 15 марта превысила отметку в 70 долларов, свидетельствуют данные торгов.Так, к 10:11 мск июльские фьючерсы на североморскую смесь дорожали на 0,95 процента, до 70,12 доллара. Цены на нефть WTI тоже растут: июльские фьючерсы — на 0,97 процента, до 66,92 доллара за баррель, а июньские — на 0,41 процента, до 66,54 доллара.На динамику нефтяных цен положительно влияют оптимистичные настроения инвесторов, ожидающих роста спроса на топливо в США и некоторых регионах Азии. Сыграло свою роль и восстановление внутреннего туризма в США — в минувшие выходные в американских аэропортах зафиксировали максимум пассажиров с марта прошлого года.Российский рынок акций на позитивном внешнем фоне также начал торги ростом по основным индексам. Рубль продолжает незначительно укрепляться к доллару — к 10:15 мск курс американской валюты снижался на восемь копеек, до 73,72 рубля. Евро умеренно растет — на 23 копейки, до 89,9 рубля.
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цены на нефть, brent, экономика

Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

10:29 18.05.2021 (обновлено: 10:55 18.05.2021)
 
© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Depositphotos / Makhnach
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Цена барреля нефти марки Brent впервые с 15 марта превысила отметку в 70 долларов, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 10:11 мск июльские фьючерсы на североморскую смесь дорожали на 0,95 процента, до 70,12 доллара. Цены на нефть WTI тоже растут: июльские фьючерсы — на 0,97 процента, до 66,92 доллара за баррель, а июньские — на 0,41 процента, до 66,54 доллара.
На динамику нефтяных цен положительно влияют оптимистичные настроения инвесторов, ожидающих роста спроса на топливо в США и некоторых регионах Азии. Сыграло свою роль и восстановление внутреннего туризма в США — в минувшие выходные в американских аэропортах зафиксировали максимум пассажиров с марта прошлого года.
Российский рынок акций на позитивном внешнем фоне также начал торги ростом по основным индексам. Рубль продолжает незначительно укрепляться к доллару — к 10:15 мск курс американской валюты снижался на восемь копеек, до 73,72 рубля. Евро умеренно растет — на 23 копейки, до 89,9 рубля.
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