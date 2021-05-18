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Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель - РИА Новости, 18.05.2021

Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

Цена барреля нефти марки Brent впервые с 15 марта превысила отметку в 70 долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:29

2021-05-18T10:29

2021-05-18T10:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

brent

экономика

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Цена барреля нефти марки Brent впервые с 15 марта превысила отметку в 70 долларов, свидетельствуют данные торгов.Так, к 10:11 мск июльские фьючерсы на североморскую смесь дорожали на 0,95 процента, до 70,12 доллара. Цены на нефть WTI тоже растут: июльские фьючерсы — на 0,97 процента, до 66,92 доллара за баррель, а июньские — на 0,41 процента, до 66,54 доллара.На динамику нефтяных цен положительно влияют оптимистичные настроения инвесторов, ожидающих роста спроса на топливо в США и некоторых регионах Азии. Сыграло свою роль и восстановление внутреннего туризма в США — в минувшие выходные в американских аэропортах зафиксировали максимум пассажиров с марта прошлого года.Российский рынок акций на позитивном внешнем фоне также начал торги ростом по основным индексам. Рубль продолжает незначительно укрепляться к доллару — к 10:15 мск курс американской валюты снижался на восемь копеек, до 73,72 рубля. Евро умеренно растет — на 23 копейки, до 89,9 рубля.

https://ria.ru/20210513/benzin-1732219067.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, экономика