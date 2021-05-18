https://ria.ru/20210518/naznachenie-1732756309.html

Экс-строитель Крымского моста Роман Новиков возглавил Росавтодор

Экс-строитель Крымского моста Роман Новиков возглавил Росавтодор

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росавтодора Романа Новикова, ранее занимавшегося строительством Крымского... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:34

2021-05-18T10:34

2021-05-18T10:52

россия

роман новиков

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росавтодора Романа Новикова, ранее занимавшегося строительством Крымского моста и исполнявшего обязанности временного руководителя дорожного агентства, сообщила пресс-служба кабмина.Новиков с мая по ноябрь 2014 года являлся первым заместителем начальника ФКУ "Дороги России" Федерального дорожного агентства. Затем занимал должности первого заместителя начальника и начальника ФКУ "Управление автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства" вплоть до сентября 2018 года.В дальнейшем два года проработал заместителем начальника и начальником ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства". В Росавтодор Роман Новиков пришёл в сентябре 2020 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/roszheldor-1732754448.html

россия

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россия, роман новиков, федеральное дорожное агентство (росавтодор), экономика