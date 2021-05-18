https://ria.ru/20210518/nato-1732868298.html

На Украине призвали НАТО увеличить присутствие в Черном море

На Украине призвали НАТО увеличить присутствие в Черном море - РИА Новости, 18.05.2021

На Украине призвали НАТО увеличить присутствие в Черном море

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе провел ряд встреч, в ходе которых... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T20:49

2021-05-18T20:49

2021-05-18T20:49

яшар гюлер

руслан хомчак

черное море

вооруженные силы украины

брюссель

верховная рада украины

нато

польша

европа

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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе провел ряд встреч, в ходе которых попросил страны-члены альянса усилить присутствие в черноморском регионе, сообщила пресс-служба генштаба Вооруженных сил Украины во вторник.Хомчак провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом, в ходе встречи стороны обсудили "актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил" в Донбассе. Кроме того, главнокомандующий ВС Украины провел двусторонние встречи с начальником генштаба ВС Польши генерал-лейтенантом Раймундом Анджейчаком и начальником генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером.В генштабе добавили, что важным вектором сотрудничества будет увеличение количества и масштабов проведения совместных многонациональных военных учений на территории Украины. "Для наращивания этой полезной и взаимовыгодной практики в этом году мы также пригласили многих наших иностранных партнеров принять участие в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2021" в сентябре. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который Украина получила в прошлом году, будет способствовать реализации этих и других направлений", - добавили в генштабе.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

черное море

брюссель

польша

европа

украина

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яшар гюлер, руслан хомчак, черное море, вооруженные силы украины, брюссель, верховная рада украины, нато, польша, европа, украина, в мире