На Украине призвали НАТО увеличить присутствие в Черном море
КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе провел ряд встреч, в ходе которых попросил страны-члены альянса усилить присутствие в черноморском регионе, сообщила пресс-служба генштаба Вооруженных сил Украины во вторник.
Хомчак провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом, в ходе встречи стороны обсудили "актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил" в Донбассе. Кроме того, главнокомандующий ВС Украины провел двусторонние встречи с начальником генштаба ВС Польши генерал-лейтенантом Раймундом Анджейчаком и начальником генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером.
"Во время встреч речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и армиями стран НАТО. А также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества. В частности, речь шла об увеличении присутствия военно-морских и воздушных активов союзников в Черном море. В том числе в рамках Черноморского пакета НАТО, интенсификации мероприятий индивидуальной и коллективной подготовки войск (сил), в том числе в рамках иностранных тренировочных миссий в Украине", - сообщила пресс-служба в Facebook.
В генштабе добавили, что важным вектором сотрудничества будет увеличение количества и масштабов проведения совместных многонациональных военных учений на территории Украины. "Для наращивания этой полезной и взаимовыгодной практики в этом году мы также пригласили многих наших иностранных партнеров принять участие в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2021" в сентябре. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который Украина получила в прошлом году, будет способствовать реализации этих и других направлений", - добавили в генштабе.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.