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На Украине призвали НАТО увеличить присутствие в Черном море
На Украине призвали НАТО увеличить присутствие в Черном море - РИА Новости, 18.05.2021
На Украине призвали НАТО увеличить присутствие в Черном море
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе провел ряд встреч, в ходе которых... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T20:49
2021-05-18T20:49
яшар гюлер
руслан хомчак
черное море
вооруженные силы украины
брюссель
верховная рада украины
нато
польша
европа
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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе провел ряд встреч, в ходе которых попросил страны-члены альянса усилить присутствие в черноморском регионе, сообщила пресс-служба генштаба Вооруженных сил Украины во вторник.Хомчак провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом, в ходе встречи стороны обсудили "актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил"&nbsp; в Донбассе. Кроме того, главнокомандующий ВС Украины провел двусторонние встречи с начальником генштаба ВС Польши генерал-лейтенантом Раймундом Анджейчаком и начальником генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером.В генштабе добавили, что важным вектором сотрудничества будет увеличение количества и масштабов проведения совместных многонациональных военных учений на территории Украины. "Для наращивания этой полезной и взаимовыгодной практики в этом году мы также пригласили многих наших иностранных партнеров принять участие в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2021" в сентябре. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который Украина получила в прошлом году, будет способствовать реализации этих и других направлений", - добавили в генштабе.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html
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яшар гюлер, руслан хомчак, черное море, вооруженные силы украины, брюссель, верховная рада украины, нато, польша, европа, украина, в мире

На Украине призвали НАТО увеличить присутствие в Черном море

20:49 18.05.2021
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
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КИЕВ, 18 мая - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе провел ряд встреч, в ходе которых попросил страны-члены альянса усилить присутствие в черноморском регионе, сообщила пресс-служба генштаба Вооруженных сил Украины во вторник.
Хомчак провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом, в ходе встречи стороны обсудили "актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил"  в Донбассе. Кроме того, главнокомандующий ВС Украины провел двусторонние встречи с начальником генштаба ВС Польши генерал-лейтенантом Раймундом Анджейчаком и начальником генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером.

"Во время встреч речь шла об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и армиями стран НАТО. А также обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества. В частности, речь шла об увеличении присутствия военно-морских и воздушных активов союзников в Черном море. В том числе в рамках Черноморского пакета НАТО, интенсификации мероприятий индивидуальной и коллективной подготовки войск (сил), в том числе в рамках иностранных тренировочных миссий в Украине", - сообщила пресс-служба в Facebook.

В генштабе добавили, что важным вектором сотрудничества будет увеличение количества и масштабов проведения совместных многонациональных военных учений на территории Украины. "Для наращивания этой полезной и взаимовыгодной практики в этом году мы также пригласили многих наших иностранных партнеров принять участие в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2021" в сентябре. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который Украина получила в прошлом году, будет способствовать реализации этих и других направлений", - добавили в генштабе.
Президент Украины Владимир Зеленский на учениях Объединенные усилия – 2020, которые Украина проводит в статусе члена Программы расширенных возможностей НАТО - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 08:00
Пока Украину не берут в НАТО, оружием против России будет дезинформация
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
 
Яшар ГюлерРуслан ХомчакЧерное мореВооруженные силы УкраиныБрюссельВерховная Рада УкраиныНАТОПольшаЕвропаУкраинаВ мире
 
 
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