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Диалог с Россией зависит от ее действий, заявили в НАТО
Диалог с Россией зависит от ее действий, заявили в НАТО
Североатлантический альянс по-прежнему готов к диалогу с РФ в рамках Совета Россия-НАТО как только позволят условия, сказал глава военного комитета блока... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:44
2021-05-18T10:14
политика
стюарт пич
совет россия-нато
россия
нато
безопасность
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Североатлантический альянс по-прежнему готов к диалогу с РФ в рамках Совета Россия-НАТО как только позволят условия, сказал глава военного комитета блока генерал ВВС Стюарт Пич, открывая в Брюсселе заседание на уровне начальников штабов.Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов проводит во вторник заседание в очном режиме. В повестке встречи: стратегия развития альянса НАТО-2030, стратегическое военное планирование НАТО и адаптация, операции, миссии и другая деятельность, а также Украина и Грузия.Военный комитет - высший военный орган НАТО, он отвечает за консультирование основного политического органа - Североатлантического совета, а также Группы ядерного планирования. Предыдущее заседание комитета прошло в Брюсселе в конце января.
https://ria.ru/20210514/nato-1732383600.html
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политика, стюарт пич, совет россия-нато, россия, нато, безопасность

Диалог с Россией зависит от ее действий, заявили в НАТО

09:44 18.05.2021 (обновлено: 10:14 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Североатлантический альянс по-прежнему готов к диалогу с РФ в рамках Совета Россия-НАТО как только позволят условия, сказал глава военного комитета блока генерал ВВС Стюарт Пич, открывая в Брюсселе заседание на уровне начальников штабов.
"Мы сохраняем двойной подход по отношению к России, в частности, через Совет Россия-НАТО. Мы сожалеем, что Россия не отвечает положительно на предложения о проведении Совета Россия-НАТО, но по-прежнему рассчитываем на конструктивные отношения с Россией, когда ее действия сделают это возможным", - сказал он.
Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов проводит во вторник заседание в очном режиме. В повестке встречи: стратегия развития альянса НАТО-2030, стратегическое военное планирование НАТО и адаптация, операции, миссии и другая деятельность, а также Украина и Грузия.
Военный комитет - высший военный орган НАТО, он отвечает за консультирование основного политического органа - Североатлантического совета, а также Группы ядерного планирования. Предыдущее заседание комитета прошло в Брюсселе в конце января.
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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В НАТО заявили о невозможности нормальных отношений с Россией
 
ПолитикаСтюарт ПичСовет Россия-НАТОРоссияНАТОБезопасность
 
 
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