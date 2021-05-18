https://ria.ru/20210518/nato-1732748267.html
Диалог с Россией зависит от ее действий, заявили в НАТО
Диалог с Россией зависит от ее действий, заявили в НАТО
Североатлантический альянс по-прежнему готов к диалогу с РФ в рамках Совета Россия-НАТО как только позволят условия, сказал глава военного комитета блока... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:44
2021-05-18T09:44
2021-05-18T10:14
политика
стюарт пич
совет россия-нато
россия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Североатлантический альянс по-прежнему готов к диалогу с РФ в рамках Совета Россия-НАТО как только позволят условия, сказал глава военного комитета блока генерал ВВС Стюарт Пич, открывая в Брюсселе заседание на уровне начальников штабов.Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов проводит во вторник заседание в очном режиме. В повестке встречи: стратегия развития альянса НАТО-2030, стратегическое военное планирование НАТО и адаптация, операции, миссии и другая деятельность, а также Украина и Грузия.Военный комитет - высший военный орган НАТО, он отвечает за консультирование основного политического органа - Североатлантического совета, а также Группы ядерного планирования. Предыдущее заседание комитета прошло в Брюсселе в конце января.
https://ria.ru/20210514/nato-1732383600.html
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политика, стюарт пич, совет россия-нато, россия, нато, безопасность