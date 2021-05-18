Путин призвал прекратить насилие между Палестиной и Израилем

"Вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей. Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал Путин во вторник, выступая перед иностранными послами.