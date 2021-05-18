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Путин призвал прекратить насилие между Палестиной и Израилем
Путин призвал прекратить насилие между Палестиной и Израилем
Россия считает императивом прекращение насильственных действий Палестиной и Израилем, вспышка конфронтации привела к большому количеству жертв, заявил президент РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:08
2021-05-18T11:08
2021-05-18T11:24
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия считает императивом прекращение насильственных действий Палестиной и Израилем, вспышка конфронтации привела к большому количеству жертв, заявил президент России Владимир Путин.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, израиль, в мире