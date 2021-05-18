https://ria.ru/20210518/napadenie-1732851369.html

В Татарстане проверяют данные о нападении работников цирка на журналиста

В Татарстане проверяют данные о нападении работников цирка на журналиста - РИА Новости, 18.05.2021

В Татарстане проверяют данные о нападении работников цирка на журналиста

Полицейские проводят проверку заявления фотокорреспондента газеты "Челнинские известия" (Набережные Челны) Антона Катушенка, что на него во время выполнения... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T18:20

2021-05-18T18:20

2021-05-18T18:20

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

происшествия

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Полицейские проводят проверку заявления фотокорреспондента газеты "Челнинские известия" (Набережные Челны) Антона Катушенка, что на него во время выполнения редакционного задания напали работники частного цирка, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану."Поступило заявление о нападении 17 мая. В настоящее время проводится проверка", - сказал собеседник агентства.По данным на сайте "Челнинских известий", в редакцию от читателей поступила информация, что животные в передвижных зоопарках в городе содержатся в маленьких клетках, мучаются, кричат и днем, и ночью, мешая людям отдыхать. Аналогичные сообщения публиковались в соцсетях. Фотокорреспондент Катушенок по заданию редакции провёл съемку в зоопарке и планировал снять животных возле торгового центра "Торговый квартал", на парковке которого давал представления цирк братьев Гертнер.Как заявляет газета, произвести фотосъемку фотографу не дали: когда он приблизился к клетке с верблюдами, к молодому человеку подошли сотрудники цирка. Согласно информации издания, фотокорреспондент предупредил, что он журналист, но его все равно стали выгонять с парковки, назвав ее частной территорией и нецензурно выражаясь, затем работник цирка выхватил из рук молодого человека телефон, на который велась съемка. По словам фотокорреспондента в опубликованном видео, несколько человек хватали его, всячески запугивали, разбили телефон.Комментарием по ситуации от представителей цирка РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210508/napadenie-1731476155.html

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набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия