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В Москве несовершеннолетний водитель сбил людей на тротуаре

В Москве несовершеннолетний водитель сбил людей на тротуаре - РИА Новости, 18.05.2021

В Москве несовершеннолетний водитель сбил людей на тротуаре

Водитель на юго-востоке Москвы не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив трех человек, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:47

2021-05-18T11:47

2021-05-18T15:46

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Водитель на юго-востоке Москвы не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив трех человек, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД."По предварительной информации, сегодня на Волгоградском проспекте у дома 32/1 водитель на автомашине ВАЗ-2106 не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на троих пешеходов", — говорится в сообщении.О состоянии пострадавших пока неизвестно.Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, пострадавших четверо. "Сегодня примерно в 11:10 водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь в сторону области по дублеру Волгоградского проспекта, в районе дома 32/11 не справился с управлением и выехал на тротуар, где впоследствии совершил наезд на четырех пешеходов", — говорится в ее Twitter-аккаунте.По предварительным данным, сам водитель не пострадал.По уточненным данным, за рулем автомобиля, влетевшего в пешеходов на юго-востоке Москвы, был 17-летний подросток без прав, сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно".Как ранее рассказали в столичной Госавтоинспекции, водитель "Жигулей", не справившись с управлением, выехал на тротуар, где сбил четырех пешеходов.Прокуратура Москвы сообщила, что начала проверку по факту ДТП. На месте находится заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев, отметили в ведомстве.Четверо пострадавших в ДТП на юго-востоке Москвы, виновником которого стал 17-летний водитель, госпитализированы, следователи начали проверку, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."По данному факту следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", — сказала Иванова.Она добавила, что 17-летний юноша, который был за рулем, скоро будет доставлен в подразделение ведомства. Сейчас следователи работают на месте происшествия, выясняются владелец машины и обстоятельства, при которых молодой человек, не имея водительских прав, ездил по городу.Двое из четырех пострадавших в ДТП с 17-летним юношей на Волгоградском проспекте в Москве являются несовершеннолетними, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

https://ria.ru/20210405/yugra-1604225207.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/krasnoyarsk-1732737833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия