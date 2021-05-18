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В Москве несовершеннолетний водитель сбил людей на тротуаре
В Москве несовершеннолетний водитель сбил людей на тротуаре - РИА Новости, 18.05.2021
В Москве несовершеннолетний водитель сбил людей на тротуаре
Водитель на юго-востоке Москвы не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив трех человек, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:47
2021-05-18T15:46
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Водитель на юго-востоке Москвы не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив трех человек, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД."По предварительной информации, сегодня на Волгоградском проспекте у дома 32/1 водитель на автомашине ВАЗ-2106 не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на троих пешеходов", — говорится в сообщении.О состоянии пострадавших пока неизвестно.Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, пострадавших четверо. "Сегодня примерно в 11:10 водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь в сторону области по дублеру Волгоградского проспекта, в районе дома 32/11 не справился с управлением и выехал на тротуар, где впоследствии совершил наезд на четырех пешеходов", — говорится в ее Twitter-аккаунте.По предварительным данным, сам водитель не пострадал.По уточненным данным, за рулем автомобиля, влетевшего в пешеходов на юго-востоке Москвы, был 17-летний подросток без прав, сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно".Как ранее рассказали в столичной Госавтоинспекции, водитель "Жигулей", не справившись с управлением, выехал на тротуар, где сбил четырех пешеходов.Прокуратура Москвы сообщила, что начала проверку по факту ДТП. На месте находится заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев, отметили в ведомстве.Четверо пострадавших в ДТП на юго-востоке Москвы, виновником которого стал 17-летний водитель, госпитализированы, следователи начали проверку, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."По данному факту следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", — сказала Иванова.Она добавила, что 17-летний юноша, который был за рулем, скоро будет доставлен в подразделение ведомства. Сейчас следователи работают на месте происшествия, выясняются владелец машины и обстоятельства, при которых молодой человек, не имея водительских прав, ездил по городу.Двое из четырех пострадавших в ДТП с 17-летним юношей на Волгоградском проспекте в Москве являются несовершеннолетними, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
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гумвд, москва, происшествия

В Москве несовершеннолетний водитель сбил людей на тротуаре

11:47 18.05.2021 (обновлено: 15:46 18.05.2021)
 
© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоследствия ДТП на Волгоградском проспекте, где автомобиль ВАЗ выехал на тротуар и сбил пешеходов
Последствия ДТП на Волгоградском проспекте, где автомобиль ВАЗ выехал на тротуар и сбил пешеходов - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© АГН "Москва" / Денис Воронин
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Водитель на юго-востоке Москвы не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив трех человек, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД.
"По предварительной информации, сегодня на Волгоградском проспекте у дома 32/1 водитель на автомашине ВАЗ-2106 не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на троих пешеходов", — говорится в сообщении.
О состоянии пострадавших пока неизвестно.
Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, пострадавших четверо. "Сегодня примерно в 11:10 водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь в сторону области по дублеру Волгоградского проспекта, в районе дома 32/11 не справился с управлением и выехал на тротуар, где впоследствии совершил наезд на четырех пешеходов", — говорится в ее Twitter-аккаунте.
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По предварительным данным, сам водитель не пострадал.
По уточненным данным, за рулем автомобиля, влетевшего в пешеходов на юго-востоке Москвы, был 17-летний подросток без прав, сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно".
Как ранее рассказали в столичной Госавтоинспекции, водитель "Жигулей", не справившись с управлением, выехал на тротуар, где сбил четырех пешеходов.

"За рулем автомобиля ВАЗ, который вылетел на тротуар на Волгоградском проспекте и сбил пешеходов, находился 17-летний водитель по имени Эльмар, гражданин России, водительское удостоверение ему не выдавалось", — говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы сообщила, что начала проверку по факту ДТП. На месте находится заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев, отметили в ведомстве.
Четверо пострадавших в ДТП на юго-востоке Москвы, виновником которого стал 17-летний водитель, госпитализированы, следователи начали проверку, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
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"По данному факту следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", — сказала Иванова.
Она добавила, что 17-летний юноша, который был за рулем, скоро будет доставлен в подразделение ведомства. Сейчас следователи работают на месте происшествия, выясняются владелец машины и обстоятельства, при которых молодой человек, не имея водительских прав, ездил по городу.
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Двое из четырех пострадавших в ДТП с 17-летним юношей на Волгоградском проспекте в Москве являются несовершеннолетними, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"В результате аварии получили ранения четверо человек, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в медучреждения с предварительным диагнозом: ушибы и сотрясения головного мозга", - сказал Васенин.
 
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